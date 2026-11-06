Aseară au fost două noi alerte cu bombă de la Aeroportul Otopeni. Pasagerii unui avion cu destinația Tel Aviv, care avea escală tehnică la București, au fost verificați în urma unei noi amenințări cu bombă. La scurt timp, a venit și a doua alertă. Ambele, însă, după o zi care începuse cu o alarmă antiteroristă pentru cursa Milano-București la care s-au adăugat alte 2 alerte. Aşadar, 5 alerte într-o singură zi. Din fericire, toate amenințările s-au dovedit a fi false, însă acest lucru nu schimbă gravitatea situației. Cel puțin 27 de zboruri din mai multe țări au primit pe parcursul zilei de ieri astfel de alerte, care au perturbat traficul aerian pentru a treia oară în această săptămână.

Zborul vizat aseară era operat de o companie olandeză. Aeronava a plecat din Amsterdam spre Tel Aviv, cu o escală tehnică programată la București. Piloții au fost informați despre amenințare și au solicitat control pirotehnic.

La aterizare, pasagerii au fost verificați de echipele de intervenţie, inclusiv de cele de la SRI, la fel și bagajele. Din fericire, alerta nu s-a confirmat, iar toţi cei 52 de pasageri și cei 6 membri ai echipajului sunt în siguranţă. Tot aseară a fost primită o nouă amenințare, care nu preciza însă ce zbor ar putea fi afectat. Şi aceasta s-a dovedit falsă.

Val de alerte pe Otopeni

Avertizările vin după ce ieri dimineaţă, autorităţile au înfiinţat o celulă de criză după ce au fost anunţate de centrul european pentru siguranţa zborurilor că există o ameninţare cu bombă pentru un zbor care avea la bord 182 de pasageri şi şapte membri ai echipajului.

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Avionul unei companii lowcost decolase de pe aeroportul Milano Malpensa cu destinaţia Bucureşti Otopeni. Controlorii de zbor i-au eliberat pista mai devreme decât era planificat pentru a evacua rapid pasagerii şi a începe verificările pirotehnice. "E groaznic, adică trăieşti ceva pe viu şi nu ştii dacă e (n.r. adevărat)", spune o pasageră.

După verificări care au durat trei ore, pirotehniştii au anunţat că fusese alarmă falsă. "Piloţii români sunt extrem de bine pregătiţi în astfel de scenarii", a declarat Marius Popescu, expert aviație.

Mesajul de ameninţare primit pe Otopeni

"Următorul avion care va ateriza la Bucureşti va sări în aer! O nouă bombă a fost activată. Am plasat o bombă în acest avion; este vorba de aeronava companiei aeriene Bulgaria Air".

Liniştea nu a durat, însă, mult la aeroportul Otopeni. După câteva ore de la ridicarea alerteri antiteroriste, două e-mailuri au anunţat că două avione vor sări în aer. Ameninţările nu s-au confirmat, dar panica a continuat pe tot continenul.

Zboruri din marile oraşe europene, afectate

Alertele cu bombă au afectat zborurile din marile oraşe ale Europei. De la Dublin şi Londra până la Copenhaga, Helsinki, Madrid, Varşovia, Bruxelles, Roma, Viena şi Praga. Unele au aterizat de urgenţă la sud de România, la Sofia. Războiul psihologic a început luni, când o cursă Londra - Sofia a fost redirecționată la Budapesta, escortată de un avion militar. Marţi, încă şapte avioane au fost vizate de ameninţări. Serviciile secrete din toată Europa încearcă să localizeze reţeaua care seamănă panică.

Deși nicio țară nu a formulat acuzaţii pentru valul de amenințări, acestea apar într-un moment în care oficialii europeni au dat vina pe Rusia și pe Iran pentru atacuri hibride şi acte de sabotaj.

"Chiar dacă ştii că nu e adevărată ameninţarea, tot trebuie să aplici procedura. Se umblă la influenţarea psihologică a mulţimilor. Se face pregătirea câmpului de luptă şi a mijloacelor care pot să fie folosite", a explicat Sorin Stoicescu, expert în aviaţie.

Comisarul european pentru Transport a dat asigurări că serviciile secrete din ţările afectate cooperează pentru a-i descoperi pe autorii ameninţărilor. E-mailurile de ameninţare cu bombă care au deturnat două zboruri în Italia au fost revendicate de o grupare numită ''Luptătorii Statului Masculin'', o mişcare de extremă-dreapta fondată de un blogger rus.