Tot grupări pro-ruse stau şi în spatele atacurilor cibernetice care au dus la supra-încălzirea frigiderelor din magazine. Astfel de atacuri au avut loc şi în şase magazine din ţara noastră. Mai grav este că infractorii cibernetici au revendicat atacul şi ameninţă acum că pot provoca şi alte probleme la infrastructuri critice din Europa.

Potrivit presei italiene cele două grupări pro-ruse No-name şi Zest-Pentest au recunoscut că au accesat sistemele prin care frigiderele erau controlate de la distanţă. Autorităţile italiene au explicat că unele echipamente erau vechi, iar panourile de comandă erau accesibile pe internet. În multe magazine temperatura a crescut atât de brusc încât tone întregi de alimente s-au stricat şi au fost aruncate.

Hackerii pro-ruși revendică atacurile

Atacuri au fost semnalate în Franţa, Belgia, Suedia, Italia şi chiar şi în România au fost afectate. Într-un clip de revendicare hackerii susţin că pot interveni şi asupra instalaţiilor industriale şi a depozitelor de alimente, a reţelelor de apă şi a centralelor electrice.

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În România, într-un dosar separat, judecătorii au emis un dosar de arestare în lipsă pentru un cubanez despre care procurorii americani spun că lucra pentru serviciile secrete ruse. DIICOT îl acuză că i-ar fi oferit bani unui columbian ca să pregătească sabotaje în Ilfov acum doi ani.

Într-o localitate din Ilfov urma să incendieze un depozit, două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare a gazelor naturale. Atacul a fost dejucat, columbianul prins şi execută acum 6 ani de închisoare. În schimb, cubanezul este căutat internaţional.