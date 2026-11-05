Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50%

Milioane de români care locuiesc la bloc ar putea avea şansa să îşi monteze panouri solare în balcon pentru a reduce factura la electricitate. Mai multe proiecte de lege în acest sens au fost depuse în Parlament. Mai mulţi proprietari de apartamente şi-au instalat, însă, panouri fotovoltaice fără să mai aştepte aprobări oficiale.

În locul termopanelor, Marius şi-a montat singur în balcon panouri fotovoltaice ca să îşi mai reducă din cheltuieli. Facturile la curent sunt acum mult mai mici.

"160-180 de lei, plăteam 400-500 de lei. M-a interesat la un avocat. Atâta timp cât nu mă ating de faţada blocului şi nu stric imaginea faţadei, nu există nicio problemă", a declarat Marius, locatar în sectorul 5 din Capitală.

Un proiect de lege depus în parlament de Asociaţia Prosumatorilor prevede că proprietarul unui apartament poate monta în balcon, fără taxe şi birocraţie, cel mult patru panouri şi o baterie conectate la instalația electrică a locuinței. Propunerea este să trimită doar o notificare distribuitorului de curent şi să nu fie obligat să obţină aviz tehnic şi autorizaţie de construire.

Articolul continuă după reclamă

"Un panou costă 70-80 de euro + TVA. O baterie de stocare poate să coste între 300 şi 400 de euro", a declarat Dan Tudose, instalator fotovoltaice.

Panourile solare ar putea fi montate și pe faţada blocului, fără să afecteze structura de rezistență, dar numai cu acordul asociaţiei de proprietari.

Sunt oameni care însă n-au mai așteptat legea. Facturile mari i-au făcut să caute soluții, iar panourile au ajuns și pe balcoane. E cazul si unui bloc din sectorul 6 al Capitalei.

Alt proiect de lege îşi propune să legalizeze şi să simplifice instalarea panourile fotovoltaice pe acoperişurile blocurilor.

"Energia produsă este folosită pe casa scării. Avem aspirator în loc de mătură, avem maşină de spălat cu presiune, spălăm aleile. Din ianuarie, vom încasa contravaloarea curentului pe care îl injectăm în reţea", a declarat Sorin Şega, administrator bloc.

Până la apariţia legilor, există varianta ferestrelor care produc electricitate - sticlă specială în care este integrat un strat subțire de celule fotovoltaice. Un cabinet de recuperare medicală din Drobeta Turnu Severin foloseşte această soluţie.

"Nu a trebuit să modific nimic din tâmplăria mea exterioară. Ele s-au aplicat peste ferestrele existente. E o economie cam de 25 până la 30%", a declarat Doina Borugă, medic.

Proiectele de lege pentru simplificarea instalării panourilor solare pe blocuri sunt abia la început de drum. Trebuie să fie votate de senatori, deputaţi şi să fie aprobate apoi de preşedinte.