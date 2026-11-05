Proxeneţi cu pile la poliţie. O reţea care a obligat peste 30 de tinere să se prostitueze în Europa a fost destructurată de DIICOT. Capul grupării ar fi cântăreţul de manele Niculae Danciu, sprijinit de clanul Burtea, din Bucureşti. În ultimii şase ani, reţeaua a câştigat peste trei milioane de euro prin exploatarea tinerelor. Pentru protecţie, proxeneţii contau pe doi poliţişti din Capitală, care îi avertizau când apar plângeri pe numele lor. Din grupare face parte şi Mario Danciu, individul care s-a urcat fără permis la volan, cu doi ani în urmă şi a ucis un băieţel de nouă ani.

Teancuri de bani, bijuterii ascunse în feţe de pernă şi maşini de zeci de mii de euro în garaje. Este doar o parte a averii clădite din exploatarea a peste 30 de tinere de o reţea de proxeneţi deconspirată de procuorii DIICOT. Mascaţii au ridicat unul după altul membrii grupării din Bucureşti, Ilfov şi Buzău. La audieri n-au ajuns însă doar interlopi.

În reţea erau implicati şi doi politşti de la sectia 23 din BucureŞti. Agenţii au primit o plângere de la una dintre victime şi în loc să-i dea curs, au încercat să tergiverseze cercetările ba chiar i-au avertizat pe suspecţi. Cei doi poliţisti au fost aduşi la audieri la sediul DIICOT.

Agenţii sunt acuzaţi şi că ar fi intrat ilegal în baza de date a poliţiei, pentru a culege datele care îi interesau pe infravctori. Anchetatorii spun că gruparea acţionează din 2020 în Germania şi Austria. Din exploatarea tinerelor, proxeneţii câştigau şi 30.000 de euro pe lună.

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"Până la acest moment, din cercetările efectuate, a reieşit că sumele se ridică undeva la trei milioane de euro. Gruparea, sub coordonarea unui lider de 35 de ani, numără peste 30 de membri care racolau victimele prin metoda lover boy", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

Surse Observator spun că şeful reţelei este Niculae Danciu, un cântăreţ de manele cunoscut sub numele de scenă Segher. Danciu nu a fost găsit la descinderi şi s-ar afla acum în Germania. Mascaţii l-au ridicat pe fiul lui, Mario, care i-ar fi complice.

Mario este individul care, în 2024, pe când avea doar 17 ani, s-a urcat la volan fără permis şi a ucis un copil de 9 ani, într-o parcare din Bucureşti. Judecătorii au decis însă că poate fi cercetat sub control judiciar.

"Dacă lua o măsură mai dură, aceea de arest, probabil nu ne mai regăseam în această situaţie în care să fie traficate nişte persoane de aceleaşi persoane care au săvârşit nişte fapte deosebit de grave", a spus Cătălin Crăciunescu, avocatul familiei copilului ucis.

Printre suspecţi se numără şi membrii clanului Burtea, din Bucureşti.

Acelaşi clan care cu doi ani în urmă devasta Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, în timpul unei răfueli cu o grupare rivală.

Ancheta de trafic de persoane şi proxenetism se desfăşoară în colaborare cu poliţişti strini. Tot astăzi, au avut loc 21 de percheziţii în Nürnberg, Hamburg, Freiburg, Stuttgart și Viena.