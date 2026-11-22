Menținerea podelelor și a colțurilor locuinței curate poate deveni o provocare zilnică, mai ales atunci când praful, firele de păr și scamele se acumulează rapid. Există însă câteva trucuri gospodărești care permit reutilizarea unor obiecte pe care nu le mai folosim.

Unul dintre acestea presupune folosirea unui ciorap vechi de nailon, așezat peste perii măturii. Materialul sintetic poate facilita colectarea particulelor mici de murdărie, fără să fie nevoie de produse sau accesorii speciale.

De ce este util să pui un ciorap vechi pe mătură

Folosirea unui ciorap vechi pe mătură este un truc gospodăresc care permite reutilizarea unui obiect vestimentar și poate îmbunătăți colectarea anumitor tipuri de murdărie.

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Principalul avantaj este că materialul poate reține praful fin, scamele și firele de păr împrăștiate pe podea sau lipite de diferite suprafețe, scrie cronista.com.

Efectul se explică în special prin electricitatea statică, în cazul ciorapilor din nailon. Atunci când materialul sintetic se freacă de podea sau de alte suprafețe, poate avea loc un transfer de electroni care generează o sarcină electrică.

Această sarcină contribuie la atragerea particulelor ușoare, precum firele de păr, praful și fibrele textile, care aderă la material în loc să se împrăștie din nou în aer.

În plus, țesătura acționează ca o suprafață de contact care reține o parte din murdărie între fibrele sale.

Metoda poate fi utilă în special pentru curățarea spațiilor de sub mobilier, a plintelor și a colțurilor în care se adună frecvent scame.

Totuși, eficiența trucului depinde de materialul ciorapului, de tipul suprafeței și de condițiile din încăpere. Această metodă nu înlocuiește măturatul obișnuit sau curățarea umedă a podelelor.

Cât de des trebuie schimbat ciorapul de pe mătură

Nu există un interval fix pentru înlocuirea ciorapului, deoarece durata de utilizare depinde de cantitatea de murdărie colectată și de starea materialului.

Cel mai bine este să verifici ciorapul după fiecare utilizare și să îl îndepărtezi atunci când a acumulat prea mult praf, păr sau scame.

Dacă materialul și-a păstrat elasticitatea și nu prezintă rupturi, poate fi scuturat în aer liber, spălat și reutilizat după ce s-a uscat complet.

În schimb, dacă are găuri, și-a pierdut elasticitatea sau prezintă semne evidente de uzură, este recomandat să îl înlocuiești cu altul.