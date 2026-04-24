NATO a simulat 8.000 de atacuri cibernetice la București, în cadrul unui exercițiu internațional

Un exercițiu internațional de apărare cibernetică, organizat de NATO, s-a desfășurat la București, au anunțat vineri reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Potrivit acestora, cele 16 echipe participante au acționat ca o forță multinațională de reacție rapidă, având misiunea de a proteja o infrastructură națională simulată în fața a aproximativ 8.000 de atacuri cibernetice în timp real, gestionând simultan și incidente tehnice, potrivit News.ro.

Reprezentanţii MApN au transmis că, în perioada 13-24 aprilie, la Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din Bucureşti a avut loc exerciţiul internaţional de apărare cibernetică Locked Shields 2026, organizat anual de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).

Ministerul Apărării Naţionale a menţionat că scenariile elaborate de CCDCOE au simulat situaţii de criză cibernetică de amploare, în care au fost testate capacităţile tehnice, operaţionale şi decizionale ale participanţilor, în condiţii de presiune şi incertitudine operaţională.

În cadrul ediţiei din acest an, echipa României a participat într-un format comun, împreună cu experţi din Ucraina şi Republica Moldova, consolidând cooperarea regională în domeniul apărării şi securităţii cibernetice. Astfel, specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, mediului academic şi sectorului privat au fost implicaţi în activităţi de apărare, analiză şi răspuns la incidente.

Articolul continuă după reclamă

"Exerciţiul a integrat componente tehnice, juridice şi de comunicare strategică vizând dezvoltarea unei abordări comune în gestionarea incidentelor cibernetice. Scenariile au inclus protejarea unor infrastructuri critice, precum reţele de comunicaţii 5G, sisteme energetice, sisteme de comandă şi control, toate simulate în condiţii operaţionale complexe. Cele 16 echipe participante au acţionat ca o forţă multinaţională de reacţie rapidă, având misiunea de a apăra o infrastructură naţională simulată împotriva a aproximativ 8.000 de atacuri cibernetice în timp real, în paralel cu gestionarea incidentelor tehnice, a provocărilor juridice şi a cerinţelor de comunicare strategică", au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ei au adăugat că ediţia din 2026 a reunit circa 4.000 de participanţi din peste 40 de ţări, oferind un cadru extins de cooperare, schimb de expertiză şi consolidare a interoperabilităţii internaţionale.

MApN a explicat că participarea României la Locked Shields 2026 reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale de apărare cibernetică, consolidarea rezilienţei infrastructurilor critice şi întărirea cooperării cu partenerii internaţionali în domeniul securităţii cibernetice.

Echipa României a fost coordonată de Comandamentul Apărării Cibernetice din Ministerul Apărării Naţionale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰