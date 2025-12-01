România a primit urări oficiale de 1 Decembrie din partea Armatei Statelor Unite și a NATO, care au felicitat țara noastră pentru Ziua Națională și au subliniat rolul strategic al României în securitatea regională, în special în zona Mării Negre.

NATO și Armata SUA aplaudă România de Ziua Naţională: Celebrăm cooperarea tot mai puternică în Apărare - Observator

Misiunea Statelor Unite la NATO a transmis un mesaj special, însoțit de urări pentru români și de recunoașterea importanței cooperării bilaterale.

"La mulți ani, România! Onorăm astăzi aliatul nostru NATO, România, cu ocazia Zilei Naționale. Celebrăm dialogul nostru strategic bilateral și cooperarea tot mai puternică în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor. Angajamentul României față de bugetul apărării și rolul său proactiv ca furnizor de securitate la Marea Neagră întăresc Europa", a transmis Armata americană pe rețelele sociale.

Mesajul evidențiază atât contribuția militară, cât și importanța geostrategică a României în contextul tensiunilor regionale.

Și NATO a publicat o declarație oficială prin care marchează Ziua Națională a României.

"La mulți ani de Ziua Națională, România! Astăzi sărbătorim aliatul nostru, România, cu ocazia Zilei lor Naționale", a transmis Alianța Nord-Atlantică.

