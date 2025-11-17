Decizie fără precedent a autorităţilor române după un atac cu drone ruseşti în apropierea graniţei cu ţara noastră. Populația din satul Plauru a fost evacuată după ce o dronă a lovit o navă încărcată cu GPL pe Dunăre şi există risc de explozie.

15 persoane care locuiesc în Plauru au fost evacuate și duse în localitatea Cetalchioi, în spații special amenajate, puse la dispoziție de primărie.

Autoritățile transmit însă că evacuarea persoanelor a fost făcută preventiv și că, în acest moment, pe teritoriul țării noastre nu există vreun incendiu. Atacul a avut loc noaptea trecută, când o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de drone în portul ucrainean Ismail. Autoritățile au dat un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar patru persoane au sunat la 112 să anunțe că se aud bubuituri puternice.

Nava cu pavilion Turcia arde încă la această oră, iar pericolul unei explozii rămâne ridicat. Nava nu avea la bord marinari români, ci turci, care s-au evacuat în siguranță. Aceasta intrase în România ieri prin Bara Sulina, venind din Turcia, iar încărcătura extrem de inflamabilă a determinat autoritățile din România să activeze Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

În acest moment, traficul spre localitatea Plauru a fost oprit.

Cronologia evenimentelor

La ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ținte se apropie de granița României.

Mesajul transmis informa populația despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și să adopte măsuri de siguranță și adăpostire. Alerta aeriană a încetat începând cu ora 03:00.

În dispeceratul ISU "DELTA" Tulcea au fost recepționate 4 apeluri la numărul unic de urgență care au indicat anunțat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente și au solicitat mai multe informații.

Ofițerul din cadrul dispeceratului le-a transmis apelanților că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federației Ruse au ținte vizate pe teritoriul ucrainean, dar i-au îndemnat să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecție și adăpostire dacă situația o impune și să anunțe de îndată în cazul observă ori identifică obiecte care cad din spațiul aerian.

La ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localităţii Plauru, pentru pericolul iminent de explozie. Cetăţenii din zonă au fost rugaţi să respecte cu stricteţe măsurile dispuse de autorităţi, inclusiv cele privind evacuarea, şi să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranţa proprie. "Recomandăm populaţiei să urmărească în continuare comunicările oficiale şi să se conformeze instrucţiunilor transmise de autorităţile competente", a transmis ISU Tulcea.

Potrivit informațiilor Observator, urmează să fie evacuată și comuna Ceatalchioi.

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a estimat că vor fi evacuate temporar în jur de 100-150 de persoane, până când lucrurile vor fi stabilizate, populația va fi evacuată. Nava care arde se află la circa 500 de metri de teritoriul României, în apele Brațului Chilia al Dunării, a spus el la Digi24.

