Ruşii atacă podurile din Odesa, pentru a izola oraşul. Au lovit unul peste Nistru la graniţa cu R. Moldova

Tranzitarea podului Maiaki-Udobnoe, care traversează râul Nistru și face legătura pe traseul Odesa-Reni, a fost suspendată din nou vineri dimineață, în urma unui nou atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

Tranzit suspendat, după un nou atac cu drone asupra podului peste Nistru - Sursa: Captură video

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, la ora 4:10, traversarea podului a fost oprită ca urmare a atacului aerian. În acest context, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii Moldova.

"Activitatea punctului de trecere a frontierei "Palanca-Maiaki-Udobnoe" este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF "Tudora-Starokazacie" traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina)", a transmis Poliția de frontieră.

Podul fusese redeschis joi seara, pe banda neafectată, după ce, în cursul aceleiași zile, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit structura, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Incidentul a avut loc în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, iar zona a fost imediat izolată.

Articolul continuă după reclamă

În urma noilor atacuri, circulația a fost din nou sistată, iar autoritățile au dispus măsuri suplimentare pentru evaluarea riscurilor și prevenirea unor incidente grave. Podul reprezintă un punct strategic important pentru traficul din regiune, asigurând traversarea peste râul Nistru.

Atacuri repetate asupra infrastructurii de transport spre Odesa

Noile atacuri vin în contextul unor lovituri repetate asupra infrastructurii de transport din sudul Ucrainei. Pe 14 decembrie, Rusia a atacat un pod din Zatoka, iar pe 18 decembrie, un alt pod din Mayaki, ambele aflate pe rute care asigură legătura rutieră spre Odesa.

Potrivit analiștilor, această succesiune de atacuri ar putea indica o tentativă de izolare a Odesei, singurul mare oraș-port al Ucrainei, prin lovirea podurilor și a infrastructurii care asigură accesul rutier și logistic către regiune

Contextul este susținut și de declarațiile făcute anterior de președintele rus Vladimir Putin. Pe 2 decembrie, liderul de la Kremlin a amenințat cu intensificarea loviturilor asupra porturilor ucrainene și a navelor care le accelerează.

"Opțiunea cea mai radicală este să tăiem accesul Ucrainei la mare; atunci pirateria va deveni imposibilă", a afirmat Putin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰