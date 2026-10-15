În ultimele 12 ore, Marea Neagră a fost scena unor atacuri cu drone, fără precedent, care au pus în pericol zeci de marinari. Două nave lovite, una dintre ele chiar în apele teritoriale ale României, pentru prima dată. S-a întâmplat aseară, iar explozia a fost urmată de un incendiu puternic la bordul petrolierului pe care se aflau 17 marinari. Din fericire, toţi au fost salvaţi. În această dimineață, însă, o altă navă a luat foc în apropiere de Sulina, după ce ar fi fost lovită de două drone. Cinci dintre marinari au fost recuperaţi, alţi șapte sunt încă dispăruţi. Misiunea de căutare și salvare continuă. Marinarii salvaţi au fost aduşi cu elicopterul la spitalul din Constanţa.

La Spitalul Județean din Constanța au fost aduși marinarii care au fost recuperați și vor fi preluați în acest moment de medici. Alerta s-a dat în această dimineață, în jurul orei 7, când marinarii de la bordul navei sub pavilion San Marino au alertat autoritățile de izbucnirea unui incendiu. Potrivit surselor Observator, două drone ar fi lovit castelul navei, spun reprezentanții ANR.

La bordul tancului, care se află la 13 mile marine sud-est de Sulina, se aflau 12 marinari. Cinci au fost recuperați, iar alți șapte sunt dispăruți. La fața locului au fost trimise mai multe nave de intervenție, una de la Agenția Română de Salvarea Vieții Omenești pe Mare, două de la Garda de Coastă, două de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, nava FIFI de la Mangalia, cu un medic și doi paramedici și un asistent, dar și șalupa multirol din cadrul ISU Tulcea cu trei paramedici.

Val de incidente în Marea Neagră

Aseară în jurul orei 20, o altă navă sub pavilion statul Comore, aflata în apele teritoriale românești, la 10 mile moarine de Sulina, a alertat autoritățile după ce un incendiu a izbucnit la bord. Au fost clipe de coșmar pentru marinarii care au reușit să stingă flăcările, 17 membri echipajului, sirieni, indieni și iranieni.

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Din fericire, în acest caz nu au fost victime, marinarii de pe navele aflate în acea zonă, de pe alte nave, spun că ar fi auzit zgomote puternice cu câteva ore înainte de incendiu și că ar fi vorba de mai multe drone.

În ultimele 12 ore au fost date mesaje RO-Alert în cascadă. ISU Tulcea a alertat populația în nenumărate rânduri, iar MApN a ridicat aseară de la sol aeronave F-16 de la baza din Fetești și aeronavele de luptă F-18 de la baza din Mihail Kogălniceanu.