Nea Mărin a încins Hora Satului la a 15-a ediţie. Urmează un nou sezon "Poftiţi pe la noi", la Antena 1

Dansuri populare, muzică și costume tradiționale, mâini prinse, pași sincronizați și multă voie bună. Asta au trăit sute de oameni care au răspuns invitației lui Nea Mărin. A fost a15 a ediţie a celebrei Hore. Nea Mărin se pregătește și pentru altă coregrafie, la fel de antrenantă: filmările unui nou sezon "Poftiți pe la noi".

"În urmă cu 25 de ani era o idee. Ideea mea și a profesorului meu și ideea asta uite că a prins și între timp s-a întâmplat ce să vedeți voi astăzi, dar de 15 ediții noi facem Hora Satului, am început Muzeul Satului, ne-am dus pe la Mogoșoaia, ne-am dus, nu mai avem loc. Eu sunt copil de ţăran, sunt ţăran. Am plecat cu tradiția după mine. În urmă cu 54 de ani, am venit în București și am zis bă, dacă eu am învățat jocurile de la mine din sat, să-i învăţ și eu pe alții la rândul meu. Am învățat în toată România asta și a zis că cel mai bine ar fi să-i învăț pe alții să iubească jocul", spune Nea Mărin.

De această dată emoțiile au fost ale lui Nea Mărin.

"Plecând de la noi, finul cu fina, cu tata ,cu nepoata, cu nepotul, cu iubita lui nepotul, noi suntem o familie şi ne-a hărăzit Dumnezeu să avem alături de noi nişte oameni atât de frumoşi", spune Larisa Barbu, fata lui Nea Mărin.

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Cât despre următoarea provocare... în doar câteva săptămâni Nea Mărin va pleca prin țară pentru filmările unui nou sezon al emisiunii "Poftiți pe la noi", care va fi difuzat în curând la Antena 1.

"Acum vă poftesc prin toată țara pentru că ce o să vedeți acum la televizor... N-am făcut zona asta niciodată și ne ducem acolo", a spus Nea Mărin.