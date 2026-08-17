Dramă în familia lui Mircea Rednic. Nepotul acestuia a murit la doar 37 de ani, cu o zi înainte de nuntă.

Nepotul lui Mircea Rednic a murit în somn, cu o zi înainte de nuntă - Facebook / Voinţa Sibiu

Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic şi fost susţinător al clubului Voinţa Sibiu, a murit în somn la doar 37 de ani, informează Adevărul. S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă. A doua zi, Totolici urma să meargă în faţa altarului pentru a se căsători.

"Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături", a fost mesajul postat de Voinţa Sibiu pentru Facebook.

Potrivit primelor informaţii, Mircea Marius Totolici ar fi suferit un infarct.

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