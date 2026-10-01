De la prima cafea a dimineții până la un business global de miliarde, cafeaua a devenit mult mai mult decât o băutură. Se schimbă gusturile, apar noi ritualuri, iar unele vechi revin spectaculos în trend. Moka, cafetiera italiană inventată în anii 30, este din nou în centrul atenției, de la modelele simple de bucătărie până la ediții de lux. De Ziua Internațională a Cafelei, povestea ei arată cât de mult s-a schimbat gustul lumii.

Băută în grabă sau savurată la întâlniri, cafeaua are un rol important în viaţa noastră.

Reporter: Ce face o cafea să fie bună?

Specialist: În primul rând, calitatea boabelor pe care noi le prăjim. Şi procesul prin care se prăjesc.

Articolul continuă după reclamă

Modul de preparare se schimbă constant. De la ibric, la filtru, capsule şi espressoare, acum - în trendul mondial - revine puternic moka pot-ul, o invenţie italiană din 1933.

"Are loc infuzia şi când o să dea mai mulţi bulbuci înseamnă că e gata cafeaua.", spune specialistul.

"E foarte la îndemână. E foarte uşor să-ţi faci acasă. Prin fierbere, fizica îşi face treaba şi face cafeau.", spune Cristian Zătîngă, barman.

Aparatul costă de la 50 de zeci de lei - un model clasic - până la sute de lei, dacă sunt create de case de modă.

O moka pentru inducție din colecția Dolce & Gabbana costă în jur de 130 de euro.

Iar o versiune decorativă placată cu aur de 24 de carate este listată la peste 2.600 de dolari.

Tot de la italieni s-au inspirat administratorii de cafenele de la noi. Au vrut să adapteze cafeaua pe gustul românilor.

"Noi am adus uşor, uşor, cafeaua proaspăt prăjită. Care aici este toată schema pe care ne-au ascuns-o italienii atâta timp. Şi începând cu această cafea proaspăt prăjită, s-a ajuns la cafeaua de specialitate şi la nişte, să zic, valori ale cafelei deosebite.", spune Cosmin Popa-Drăghia, administrator cafenea.

Cafeaua făcută lent, la ibric, are şi ea adepţii ei.

"Cafeaua turcească se serveşte întotdeauna în ceşti micuţe, alături de un pahar cu apă. Mai avem aici o cafea cu cardamon, care este făcută din cafea turcească şi un extract natural de cacao şi cardamonul care îi dă un gust deosebit.", spune Simona Kabacki, reprezentantă cafenea turcească.

În ultimii ani, un nou trend a împânzit marile oraşe - Cafenele ToGo, cafeaua pentru drum.

"Cea mai comandată este capuccino, cei mai mulţi clienţi asta îşi iau de obicei. Dimineaţa, o parte din ei preferă cafeaua simplă. Espresso, espresso dublu.", explică un barista.

Un studiu recent arată că bem cea mai multă cafea dimineaţa. Iar zilele de miercuri pot aduce mai multe ceşti decât alte zile ale săptămânii.

"În prima parte a dimineţii, o beau ca să mă trezescă, apoi, după-masă, vreau să beau cafeaua fără cofeină, dar tot o beau.", spune o tânără.

"Dimineaţa, beau cafeluţa singură, fără zahăr, că nu merge cu zahăr, miere dacă se poate. După, poate să fie şi cu prietenii.", explică o altă tânără.

"Multe cafele pe zi beau. Sunt foarte ok când beau cafea, fără cafea aş fi fără energie, e ca o benzină pentru om.", spune un tânăr.

Ritualul de dimineaţă este sfânt pentru mulţi, dar şi pentru mine. Ziua nu începe fără o cafea. Iar dacă înainte voiam doar să ne trezească, astăzi avem alte aşteptări. Vrem gust, experienţă, dar şi un loc în care să ne simţim bine. Pentru că nu mai bem doar cafea, dar ne place şi tot ce se întâmplă în jurul ei.

România importă cantități importante de cafea. În 2024, au intrat în țară peste 64.000 de tone de cafea, în valoare de aproximativ 461 de milioane de dolari. Germania şi Italia au fost principalii furnizori.