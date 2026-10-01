Putin: Rusia va folosi "întregul arsenal" dacă e atacată orice regiune rusă. "La arme, suntem de neegalat"

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat, joi, că Rusia va folosi "întregul său arsenal" în cazul unui atac împotriva enclavei baltice Kaliningrad sau a oricărei alte regiuni a Federației Ruse.

"Dacă se ajunge la un atac direct împotriva Federaţiei Ruse - şi mă refer la Kaliningrad, dar acest lucru se poate întâmpla, desigur, şi cu orice alt teritoriu -, pe ordinea de zi va apărea inevitabil şi imediat problema utilizării de către Rusia a tuturor armamentelor de care dispune. Este inevitabil", a declarat el la Clubul de dezbateri Valdai, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Liderul rus a subliniat că declaraţiile făcute în ultimele două zile de diplomaţii ruşi sunt absolut corecte, deşi a precizat că nimeni nu a menţionat "armele nucleare".

Kremlinul acuză o încercare de intimidare din partea europenilor

"Noi nu speriem pe nimeni (...), acestea nu sunt ameninţări, ci răspunsul la încercările de a ne intimida", a declarat Putin.

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Printre aceste încercări, el a indicat "pregătirile europene pentru un război împotriva Rusiei la sfârşitul acestui deceniu, manevrele constante ale NATO în Marea Baltică şi capturarea navelor ruseşti", fapte pe care le-a calificat drept "escaladare".

Putin: Nimeni nu deține arme de același tip cu cele pe care le are Rusia

"Noi nu ameninţăm pe nimeni, nu avem intenţia de a ataca nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050. Dar dacă ne confruntăm cu o agresiune, trebuie să răspundem", a afirmat el.

Putin a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică are un potenţial economic şi demografic mult mai mare decât Federaţia Rusă, dar a reamintit că Moscova dispune de armament strategic, făcând o aluzie clară la armamentul hipersonic, "pe care nimeni altcineva nu îl deţine".

"Trebuie să profităm de avantajul nostru competitiv. (...) Noi vom decide care va fi acesta", a afirmat el.

"În prezent, nimeni nu deține arme de același tip cu cele pe care le are Rusia. (...) Franța și Regatul Unit dețin arme nucleare, și suntem pe deplin conștienți de acest lucru, dar, în ceea ce privește armele pe care le avem, suntem de neegalat. (...) Nu avem intenția de a ataca pe nimeni în 2029, în 2030 sau în 2050, dar dacă vom fi atacați, va trebui să răspundem. Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de acest lucru", a adăugat președintele rus.

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Tensiunile cresc în jurul enclavei Kaliningrad

NATO a acuzat Rusia că a recurs la "retorică militară" după ce Moscova şi-a exprimat posibilitatea de a utiliza arme nucleare în cazul unei "blocade aeriene şi maritime a Kaliningradului", lucru pe care Kremlinul îl consideră un "casus belli".

Acest avertisment intervine în timp ce tensiunile cresc în jurul enclavei Kaliningrad, ex-Konigsberg din Prusia Orientală, anexat de URSS în 1945, şi care şi are frontieră directă cu Rusia, fiind înconjurată de Polonia, Lituania şi Marea Baltică.

Ţările NATO au efectuat în ultimele luni mai multe exerciţii militare la frontierele Kalingradului, determinând Moscova să le adrese un document prin care condamnă o "creştere în putere fără precedent a activităţii militare a Alianţei de-a lungul frontierei occidentale" ruseşti, potrivit AFP.

În acelaşi timp, Vladimir Putin a afirmat că lumea trece printr-un moment periculos şi că este esenţial de asigurat că armele de distrugere în masă nu vor fi folosite niciodată, potrivit Reuters.

Angajată într-un război în Ucraina pe care Putin a susţinut că Rusia nu a avut de ales decât să-l declanşeze pentru a-şi proteja propria securitate, liderul rus a avertizat că ciclurile de escaladare a conflictelor internaţionale ar putea duce rapid la scenarii periculoase.

"Trebuie să conştientizăm că momentul în care nimic nu mai poate fi schimbat poate surveni foarte rapid şi pe neaşteptate pentru toată lumea. Logica escaladării măsurilor de represalii din ce în ce mai dure duce la un punct fatal, fără cale de întoarcere", a declarat Putin la Forumul Valdai, care reuneşte experţi internaţionali în Rusia, la Moscova.