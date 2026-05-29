Nervoasă pe un şofer, o femeie a pulverizat spray lacrimogen în două autobuze din Piteşti

Incidente grave în Piteşti! O femeie a ajuns în arest după ce a pulverizat spray lacrimogen în două autobuze, după o ceartă cu unul dintre șoferi. Supărată, femeia a scos tubul, a dat în tot autobuzul și s-a făcut nevăzută. Ca şi cum nu era de ajuns, s-a urcat mai apoi în alt mijloc de transport unde a făcut acelaşi lucru, însă de această dată nu a mai reuşit să fugă.

La aceste scene au fost martori mai mulți piteșteni care mergeau cu autobuzul, spre casă, aseară. După minute în șir de țipete, a pulverizat spray lacrimogen și a fugit.

"Mi-a dat cu spray din ăla (n.r. - lacrimogen), mi-a dat pe geamuri. Hai, să sun la poliţie!", povestesc oamenii.

Şi nu s-a oprit aici, aceasta a urcat apoi în alt autobuz, a continuat scandalul şi a scos aceeaşi „armă“ pe care a folosit-o şi aici, însă de data aceasta nu a mai reușit să fugă. A fost imobilizată de șofer, iar mai apoi de poliţişti.

"O doamnă a provocat 2 incidente în 2 autobuze. În ultimul autobuz incidentul a degenerat. Au fost mai mulţi călători care la un moment dat au solicitat şoferului să ia măsuri să scape de această doamnă care avea un comportament destul de dubios", spune Emanuel Rotaru, director Societatea de transport.

Ridicată de polițiști, femeia a fost în cele din urmă arestată preventiv.

"În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de port fără drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi loviri şi alte violenţe", spune Florin Popa, IPJ Argeş.

Acum aceasta urmează să fie expertizată psihiatric.

