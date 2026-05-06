Video Învățătoare din Pitești, bătută de tatăl unui elev pentru că i-a dus copilul în excursie

Un gest de răzbunare l-a trimis pe un bărbat de 45 de ani din direct după gratii. Omul a fost reţinut după ce a bătut-o pe învăţătoarea fiului său într-un local din Piteşti. Motivul?! Bărbatul nu ar fi trecut niciodată peste faptul că dascălul l-ar fi dus pe fiul său într-o excursie, doar cu acordul fostei soții, de care este divorțat.

de Cristi Georgescu

la 06.05.2026 , 14:14
Incidentul violent a avut loc în Pitești, unde un bărbat de 45 de ani a fost reținut după ce a agresat o învățătoare chiar într-un local din oraș. Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut în noaptea de 26 aprilie, în jurul orei 2:00.

Cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un pub, iar pe fondul unor neînțelegeri mai vechi legate de copilul bărbatului, conflictul a degenerat rapid. Surse din anchetă spun că tatăl, care este divorțat de mama copilului, ar fi fost nemulțumit de deciziile luate de cadrul didactic cu acordul mamei, fără ca el să fie consultat. Tensiunile s-au reaprins în momentul întâlnirii, iar discuția s-a transformat într-o ceartă. La un moment dat, bărbatul și-a ieșit din fire și a lovit-o pe femeie peste față.

Învățătoarea a cerut ajutorul poliției, iar cazul a ajuns imediat în atenția autorităților. Pe 4 mai, după administrarea probelor, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, sub acuzația de lovire sau alte violențe. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

