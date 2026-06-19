Dani Mocanu a ajuns din nou în faţa anchetatorilor. De data aceasta, ca să dea explicaţii într-un dosar de deţinere şi trafic de animale din specii protejate. Cântăreţul de manele a filmat mai multe clipuri muzicale cu lei sau tigri, animale provenite dintr-o menajerie ilegală închisă acum de autorităţi. În acelaşi dosar a fost chemat la audieri şi un cunoscut luptător MMA, iar surse judiciare spun că vor fi audiaţi şi fraţii Cămătaru.

Condamnat pentru tentativă de omor, Dani Mocanu a ieşit doar pentru scurt timp din spatele gratiilor. Şi asta pentru că trebuia să stea din nou de vorbă cu poliţiştii. De data aceasta, achetatorii au analizat mai multe clipuri în care apare alături de lei sau tigrii. Cercetările i-au dus pe achetatori la o manejerie din judeţul Dâmboviţa, de unde închiriase manelistul animalele sălbatice.

Şi nu este singurul pe care anchetatorii l-au chemat la audieri. În faţa poliţiştilor a ajuns şi Ovidiu Valentin Preducă, cunoscut drept Neveu, un cunoscut luptător MMA. Bărbatul s-a filmat în aceeaşi menajerie cu un tigru liber.

Momentan, cei doi sunt martori în dosarul de deţinere şi trafic cu animale din specii protejate. Conform unor surse Observator, în acelaşi caz ar urma să fie audiaţi şi interlopii Cămătaru.

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Lei, tigri, urşi, maimuţe, şerpi. Zeci de animale puteau fi vizitate de oricine la menajeria din localitatea Picior de Munte. Mai mult, pe reţelele sociale oamenii au postat nenumărate imagini în care se jucau nestingherite cu animalele sălbatice periculoase. Un control de la Garda de Mediu a descoperit neregulile ascunse: menajeria nu a avea autorizaţie, iar animalele erau ţinute în condiţii necorespunzătoare.

120.000 de lei. Asta e nota de plată pe care au achitat-o proprietarii grădinii zoologice improvizate pentru cele doua amenzi primite de la Garda de Mediu, pe lângă suspendarea activităţii.

"Garda de Mediu a constantat în cursul anului trecut existenţa unei menajerii improvizate, cu grădină zoologică neautorizată. Am dispus sistarea activităţii şi indisponibilizarea animalelor. Animalele în momentul de faţă sunt parte a dosarului penal. În momentul în care va fi permis acest lucru, se vor lua măsuri asupra lor", a declarat Andrei Corlan, comisar general Garda de Mediu.

Am încercat să îl sunăm pe proprietarul menajeriei, dar acesta nu a putut fi contactat. Deţinerea leilor, tigrilor sau a felinelor mari ca animale de companie este strict interzisă în România. Deținerea și traficul de animale din specii protejate sunt pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală.