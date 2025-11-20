Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: "Ordinea constituţională se apără"

Preşedintele Nicuşor Dan declară despre readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.

"Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

"Apreciez efortul Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor Interne şi tuturor instituţiilor internaţionale care au cooperat pentru acest rezultat", este mesajul şefului statului.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, care a fost reţinut în Dubai, a fost adus, joi, în ţară, anunţă Ministerul Justiţiei. Pe numele celor trei există mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Potra a fost reţinut în Dubai, la finalul lunii septembrie, şi a fost de acord să vină în ţară pentru a participa la procedurile judiciare. În caz contrar, predarea lui către România ar fi durat mult mai mult, întrucât între România şi Emiratele Arabe Unite nu există acord de extrădare.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

