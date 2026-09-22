Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, la inaugurarea intersecţiei "The Queen Marie of Romania" din New York
Preşedintele României, Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru au fost prezenţi la inaugurarea intersecţiei "The Queen Marie of Romania Corner" din New York, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în SUA.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în cadrul evenimentului că Regina Maria a fost o personalitate excepţională.
"S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem", a arătat şeful statului în discurs.
"Trăim o epocă în care nu mai avem repere, nu mai avem ierarhii de valori şi nu mai avem modele. De asta e important că atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la ea. E o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră aici", a spus preşedintele Nicuşor Dan în cadrul evenimentului.