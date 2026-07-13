Seceta severă și temperaturile ridicate înregistrate în Europa au provocat o scădere alarmantă a nivelului Dunării. La Calafat, debitul fluviului a coborât până la un prag record, stabilind un nou minim istoric, după ce anul trecut fusese raportată cea mai mică valoare din ultimii 30 de ani. Scăderea apelor începe să afecteze activitățile de transport pe Dunăre, iar bacul de la Bechet a fost nevoit să își întrerupă temporar cursele.

Nivelul Dunării continuă să scadă de la o zi la alta, iar efectele sunt tot mai vizibile în sudul țării.

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La intrarea Dunării în România, la Baziaș, debitul este de aproximativ 1.900 de metri cubi pe secundă. Asta în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de aproape 4.700 de metri cubi pe secundă.

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"Sunt niveluri scăzute, într-adevăr, niveluri apărute mai devreme. Noi am acționat prin lucrări de dragaj. [...] S-a dragat aproximativ 100.000 de metri cubi", spune Daniel Naicu, director Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Nivelul extrem de scăzut afectează deja navigația

Bacul de la Bechet, folosit zilnic de turiști și transportatori care merg spre Bulgaria și Grecia, și-a suspendat temporar activitatea.

"Deja au început să-i verifice debitul și au început să pună geamanduri de dirijat circulația pe Dunăre, pentru că firul navigabil este foarte strâmt. [...] Scade de la an la an", spune un localnic.

Necazul unora, bucuria altora. Porțiunile rămase secate au devenit piste de drift pentru șoferii amatori de senzații tari.

Hidrologii spun că nivelul foarte scăzut este cauzat de seceta prelungită și de lipsa precipitațiilor din întreg bazinul Dunării.

"Acum a scăzut exagerat de mult. [...] Este o insulă, sunt 30 de metri iarna pe care nu poți trece, acum treci pe uscat", spune un localnic.

Specialiștii avertizează că, dacă situația se menține, efectele asupra navigației și transportului fluvial s-ar putea agrava în perioada următoare.