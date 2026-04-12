Liniştea a fost frântă de chemarea pe care milioane de oameni o aşteaptă în fiecare an cu sufletul plin: Veniţi de luaţi lumină! A fost noaptea în care întunericul a făcut loc speranţeişi toţi am avut acelaşi gând. Noaptea în care credinţa s-a aprins dintr-o singură flacără şi a ajuns, din mână în mână, din om în om, în inimile tuturor. Glasurile ni s-au unit în rugăciune, iar, de acum, timp de 40 de zile, în cea mai frumoasă mărturie: Hristos a Înviat! În Capitală, mii de credincioși au trăit la unison momentul Învierii Mântuitorului, au plâns de bucurie şi s-au rugat neîncetat.

Din întuneric şi întristare, totul s-a prefăcut în Lumină. Noaptea Învierii a adunat mii de credincioşi la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. În linişte şi în rugăciune, oamenii au aşteptat să primească Lumina Sfântă - a renașterii şi a biruinței vieții.

Lumina a trecut din mână în mână, iar odată cu ea, speranţa şi credinţa.

"Nici nu vă imaginaţi ce bine mă simt, câtă lumină am în suflet şi toată această atmosferă este de-a dreptul înălţătoare. Să fim evlavioşi şi faţă de noi şi faţă de cei din jur şi să nu uităm să venim la biserică, să învăţăm o rugăciune, să îi învăţăm pe nepoţi, pe cei mici, să îi creştem în acest spirit", a spus o credincioasă.

"Noi credem că Dumnezeu este cel care îi cheamă pe toţi cei care vin aici. Se întâlnesc mai departe şi cu frumuseţea slujbelor, cu frumuseţea tradiţiei care este păstrată aici în această mănăstire atât de veche de secole şi care pentru cei ce calcă pragul acestei sfinte mănăstiri devine un balsam pentru suflet", a declarat Hrisant Bache, părintele monah de la Mănăstirea Radu Vodă.

Bucuria Învierii s-a simţit şi în Centrul Vechi, la Biserica Sfântul Anton, unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de cult din Capitală.

Credincioşii, uniţi de acelaşi gând şi aceeaşi emoţie, au trăit împreună momentul Învierii.

Pentru unii, Paştele înseamnă acasă. Pentru alţii, este o reîntoarcere după ani petrecuţi departe şi o emoţie greu de pus în cuvinte.

"Din Canada. Am plecat de când eram mică, de la zece ani. Şi e primul Paşte pe care îl fac şi eu aici. A fost o slujbă foarte, foarte frumoasă", a spus o credincioasă.

La miezul nopții, în toate bisericile din țară a fost marcat momentul central al credinței creștine: Învierea lui Iisus Hristos. Iar mai apoi într-o atmosferă plină de emoţie şi bucurie s-a cântat Hristos a Înviat, celebrând victoria asupra morţii şi mântuirea oferită lumii.

Şi la Catedrala Patriarhală, mii de oameni au venit să primească Sfânta Lumină. În liniştea nopţii, glasurile credincioşilor s-au unit într-o singură mărturisire a credinţei.

A fost o noapte de lumină, o noapte în care oamenii s-au adunat în acelaşi glas, au sperat şi au crezut împreună.

Slujbele au continuat până spre dimineaţă, când credincioşii au luat Paştele, marcând începutul celei mai importante sărbători a creştinătăţii.

