Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. A căzut într-o groapă adâncă când era la scăldat cu un prieten

Mobilizare de urgenţă pe Dunăre, în Dolj, după ce un adolescent de 15 ani a dispărut în ape, în zona localităţii Cetate. Băiatul era la scăldat cu un prieten când ar fi căzut într-o groapă adâncă şi nu a mai ieşit la suprafaţă. Scafandri, bărci cu sonar şi un elicopter SMURD îl caută de ore întregi.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 21:12
Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. A căzut într-o groapă adâncă când era la scăldat cu un prieten Băiat de 15 ani, căutat cu scafandri şi sonar în apele Dunării - ISU Dolj
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Dolj au fost sesizaţi, printr-un apel de urgenţă 112, că, în zona comunei Cetate, un băiat de 15 ani, din comuna Cetate, ar fi intrat în apele Dunării şi nu a mai ieşit la suprafaţă.

În zonă se află poliţişti, poliţişti de frontieră, echipe de scafandri şi un elicopter SMURD, care desfăşoară activităţi de căutare. Pentru căutări au fost mobilizate trei bărci, dintre care două dotate cu sonar (o ambarcaţiune aparţinând Poliţiei de Frontieră şi una din cadrul ISU Dolj), echipaje SMURD şi SAJ, reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Cetate.

"Din primele verificări, s-a constatat faptul că minorul se afla la scăldat împreună cu un prieten, un minor, de 16 ani, din comuna Cetate, iar minorul de 15 ani ar fi căzut într-o groapă cu adâncime mare, fără a mai ieşi la suprafaţă", a precizat Poliţia.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

adolescent cautat dunare dolj scaldat
Înapoi la Homepage
A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa
A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Celebritatea a făcut ca bivolul „Donald Trump” să scape cu viață. Cu câteva ore înainte să fie ucis, guvernul a intervenit
Celebritatea a făcut ca bivolul „Donald Trump” să scape cu viață. Cu câteva ore înainte să fie ucis, guvernul a intervenit
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Evenimente » Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. A căzut într-o groapă adâncă când era la scăldat cu un prieten
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.