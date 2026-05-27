Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. A căzut într-o groapă adâncă când era la scăldat cu un prieten

Mobilizare de urgenţă pe Dunăre, în Dolj, după ce un adolescent de 15 ani a dispărut în ape, în zona localităţii Cetate. Băiatul era la scăldat cu un prieten când ar fi căzut într-o groapă adâncă şi nu a mai ieşit la suprafaţă. Scafandri, bărci cu sonar şi un elicopter SMURD îl caută de ore întregi.

Băiat de 15 ani, căutat cu scafandri şi sonar în apele Dunării - ISU Dolj

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Dolj au fost sesizaţi, printr-un apel de urgenţă 112, că, în zona comunei Cetate, un băiat de 15 ani, din comuna Cetate, ar fi intrat în apele Dunării şi nu a mai ieşit la suprafaţă.

În zonă se află poliţişti, poliţişti de frontieră, echipe de scafandri şi un elicopter SMURD, care desfăşoară activităţi de căutare. Pentru căutări au fost mobilizate trei bărci, dintre care două dotate cu sonar (o ambarcaţiune aparţinând Poliţiei de Frontieră şi una din cadrul ISU Dolj), echipaje SMURD şi SAJ, reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Cetate.

"Din primele verificări, s-a constatat faptul că minorul se afla la scăldat împreună cu un prieten, un minor, de 16 ani, din comuna Cetate, iar minorul de 15 ani ar fi căzut într-o groapă cu adâncime mare, fără a mai ieşi la suprafaţă", a precizat Poliţia.

