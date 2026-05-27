Nicuşor Dan, la summitul despre combaterea dezinformării: "Trebuie să recâştigăm încrederea cetăţenilor"

Nicușor Dan a participat, la Palatul Cotroceni, la Summitul European pentru Combaterea Dezinformării, organizat în cadrul inițiativei ONG-ului România Imună. Președintele României a declarat că dezinformarea reprezintă o problemă complexă care afectează mai multe paliere ale societății, de la securitate, la prosperitate economică şi a făcut un apel către instituțiile publice, societatea civilă și mediul privat pentru a ajuta la combaterea fenomenului.

Șeful statului a afirmat că dezinformarea nu mai reprezintă doar o succesiune de acțiuni izolate, ci şi un fenomen coordonat, susținut de tehnologie, care vizează direct încrederea din interiorul societății.

"Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este o succesiune de operații ad-hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

El a subliniat că statul trebuie să comunice coerent inclusiv pe platformele sociale, acolo unde se formează o mare parte din opinia publică, nu doar prin intermediul canalelor media tradiționale.

"Ce trebuie să facă statul? Trebuie să se ducă acolo unde-i publicul. Vedem că noi toți politicienii suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns.", a mai explicat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre necesitatea unei cooperări mai strânse între instituții pentru dezvoltarea educației media și digitale. Mai mult, șeful statului a subliniat că demersurile fac parte dintr-un efort comun al instituțiilor de a recâștiga încrederea cetățenilor.

"E nevoie, evident, de cooperare între instituții. Trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice.", a precizat Nicuşor Dan.

Comunicarea coerentă şi strategică, nu propagandistică, ar fi soluţia pentru a combate fenomenul dezinformării, a mai precizat preşedintele Nicuşor Dan.

