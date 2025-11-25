Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Cea din Galaţi a survolat întreg judeţul şi a intrat în judeţul Vrancea. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi parţial Vrancea.

UPDATE: "La ora 10:00 mesajele Ro-Alert au încetat pentru judeţele Tulcea şi Galaţi. Este a 13-a pătrundere a dronelor. Au fost ridicate două aeronave Eurofighter ale armatei germane, aceşti piloţi au avut contact vizual cu ţinta aeriană. Au avut autorizaţie de a o doborî, dar în momentul în care au avut contact vizual, ţinta era deja pe teritoriul ucrainean. A fost emis mesaj Ro-Alert şi pentru Vrancea, dar şi acesta a încetat. Drona nu a ajuns la Bacău. Cel mai probabil a fost vorba despre o singură ţintă aeriană, a fost vizibilă doar pe radar şi acolo intermitent. Există condiţii pentru doborâre a dronelor, avem legislaţie în acest sens. În zona judeţului Galaţi a fost pierdut contactul cu ţinta", a declarat Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN. Oficialul MApN a mai precizat că se vor face verificări în teren pentru a se stabili dacă drona s-a prăbuşit pe teritoriul României, o procedură standard în astfel de cazuri.

UPDATE: Drona nu poate fi deocamdată doborâtă pentru că survolează o zonă locuită.

UPDATE: Potrivit informaţiilor Observator, drona a intrat în judeţul Vrancea şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru localităţile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești şi Garoafa.

UPDATE: Potrivit MApN, o dronă înaintează dispre judeţul Galaţi, spre judeţul Vrancea. Avioanele de luptă aflate în aer au permisiunea de a doborî ţinta, dar deocamdată o ţin sub monitorizare. "O țintă aeriană pe care noi o avem în monitorizare începând de dimineață în județul Tulcea, apoi în zona județului Galați avem aeronavele în desfășurare. Piloții au aprobare de angajare a țintei", a declarat Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN.

"Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat o ţintă care se îndrepta spre spaţiul aerian naţional, în dimineaţa de 25 noiembrie, în proximitatea judeţului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situaţiei. Ţinta a traversat spaţiul aerian naţional dinspre direcţia Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, judeţul Tulcea", au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aeronave româneşti şi germane, ridicate de la sol

Ei au precizat că la ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona judeţului Tulcea. MApN a mai anunţat că la 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ţinta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spaţiului aerian al României. "La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert şi pentru judeţul Galaţi.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spaţiul aerian naţional, în zona judeţului Galaţi, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta", a mai transmis sursa citată.

