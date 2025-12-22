Negocieri la Miami: Rusia, "angajată deplin" pentru pace în Ucraina, asigură emisarul american Steve Witkoff

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Rusia își menține "angajamentul deplin" față de realizarea păcii în Ucraina, după întâlnirile de la Miami dintre reprezentanți americani și emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev. Discuțiile, considerate "productive și constructive", au vizat implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump.

"În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui Trump pentru Ucraina", a scris emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, pe profilul său de pe X, transmite Agerpres.

Steve Witkoff a reiterat că Rusia "îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina" şi apreciază în mod deosebit eforturile SUA de a pune capăt conflictului şi de a "restabili securitatea globală".

Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care a dat asigurări sâmbătă că dialogul cu SUA decurgea într-un mod "constructiv".

În paralel, reprezentanţi americani s-au întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major ucrainean, Andrii Gnatov.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea de negocieri de pace comune cu reprezentanţi ai Ucrainei şi Rusiei şi, posibil, ai ţărilor europene.

