Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Negocieri la Miami: Rusia, "angajată deplin" pentru pace în Ucraina, asigură emisarul american Steve Witkoff

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Rusia își menține "angajamentul deplin" față de realizarea păcii în Ucraina, după întâlnirile de la Miami dintre reprezentanți americani și emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev. Discuțiile, considerate "productive și constructive", au vizat implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 11:11
Negocieri la Miami: Rusia, "angajată deplin" pentru pace în Ucraina, asigură emisarul american Steve Witkoff Negocieri la Miami: Rusia, "angajată deplin" pentru pace în Ucraina, asigură emisarul american Steve Witkoff - Profimedia

"În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui Trump pentru Ucraina", a scris emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, pe profilul său de pe X, transmite Agerpres.

Steve Witkoff a reiterat că Rusia "îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina" şi apreciază în mod deosebit eforturile SUA de a pune capăt conflictului şi de a "restabili securitatea globală".

Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care a dat asigurări sâmbătă că dialogul cu SUA decurgea într-un mod "constructiv".

Articolul continuă după reclamă

În paralel, reprezentanţi americani s-au întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major ucrainean, Andrii Gnatov.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea de negocieri de pace comune cu reprezentanţi ai Ucrainei şi Rusiei şi, posibil, ai ţărilor europene. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia ucraina miami negocieri pace trump zelenski
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Ştiri externe » Negocieri la Miami: Rusia, "angajată deplin" pentru pace în Ucraina, asigură emisarul american Steve Witkoff