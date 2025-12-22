Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Aglomerație în Vama Siret: Camioanele așteaptă cu orele ca să treacă din România în Ucraina

Timpii de așteptare pentru camioane la ieșirea din România spre Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret-Porubne, au crescut semnificativ din cauza traficului intens de mărfuri specific perioadei sărbătorilor de iarnă. Luni dimineață, aproximativ 120 de camioane formau o coloană de aproape trei kilometri, timpii de așteptare pe sensul de ieșire din țară ajungând la 90 de minute.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 11:23
Aglomerație în Vama Siret: Camioanele așteaptă cu orele ca să treacă din România în Ucraina Aglomerație în Vama Siret: Camioanele așteaptă cu orele ca să treacă din România în Ucraina - arhivă / imagine ilustrativă

Purtătorul de cuvânt al Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Suceava, Alina Petraru, a anunţat că, luni dimineață, la ieșirea din țară așteptau aproximativ 120 de camioane, care formau o coloană pe o lungime de aproximativ trei kilometri, fiind vorba de un flux mai mare de autovehicule care se prezintă pe sensul de ieșire din România în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, transmite Agerpres.

"Timpii de așteptare sunt de 90 minute pe sensul ieșire din România, iar pe sensul de intrare 30 de minute. Drept urmare, pe teritoriul României pe sensul de ieșire din țară sunt în așteptare aproximativ 120 de camioane, pe o distanță de aproximativ trei kilometri. Motivul pentru care vorbim de numărul mare de camioane este faptul că ne aflăm în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă", a precizat Alina Petraru.

Oficialul STPF susține, de asemenea, că Poliția de Frontieră lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere, fiind folosite toate arterele de control destinate auto-marfarelor.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, s-a suplimentat personalul care desfășoară formalitățile de control și s-a luat legătura cu autoritățile de frontieră din Ucraina, în vederea dispunerii unor măsuri în comun pentru fluidizarea traficului.

Conform unor surse, creșterea valorilor de trafic prin PTF Siret este generată și de distrugerea unui pod din regiunea Odesa, care făcea legătura între Moldova și Ucraina.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vama scueava ucraina camioane trafic
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Evenimente » Aglomerație în Vama Siret: Camioanele așteaptă cu orele ca să treacă din România în Ucraina