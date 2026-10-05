Noi cazuri de rabie, în Harghita. O pisică a atacat şi muşcat o femeie şi doi câini

Un caz nou de rabie a fost înregistrat la o vacă din satul Sândominic, sat din Harghita, anunţa directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Harghita, István Róbert, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, vaca de la Sândominic a prezentat semne clinice şi a fost eutanasiată, proba prelevată de la aceasta aflându-se în lucru. Ea făcea parte din aceeaşi turmă în care a fost confirmat săptămâna trecută un caz de rabie.

Între timp, toate animalele din turmă au fost vaccinate împotriva rabiei, însă imunizarea nu a mai avut efect în cazul acesteia.

"Turma a fost vaccinată, numai că la aceasta vaccinul nu are niciun efect, pentru că deja avea creierul afectat", a spus István Róbert.

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Un alt incident a fost semnalat în Harghita

Acesta a adăugat că un alt incident suspect a fost semnalat la marginea oraşului Bălan, unde o pisică neidentificată a intrat într-o gospodărie şi a atacat şi muşcat doi câini.

Proprietara a ieşit din locuinţă pentru a vedea ce se întâmplă şi a fost, la rândul ei, atacată şi muşcată, după care pisica a dispărut.

Şeful DSVSA Harghita a precizat că cei doi câini, care sunt vaccinaţi antirabic, urmează să fie ţinuţi sub observaţie, iar femeia va fi îndrumată către Centrul antirabic, măsurile în cazul ei fiind luate de Direcţia de Sănătate Publică.

În paralel, în judeţ a început acţiunea de reducere a efectivului de vulpi, în contextul cazurilor de rabie.

De asemenea, momelile vaccinale aeriene pentru vulpi au fost distribuite în întreg judeţul, iar săptămâna viitoare Harghita va primi şi momelile care urmează să fie distribuite manual.

Ce li se recomandă localnicilor

István Róbert le recomandă locuitorilor să nu se apropie de animalele sălbatice sau domestice care manifestă un comportament neobişnuit şi să anunţe imediat autorităţile.

Până acum, în Harghita au fost confirmate şase cazuri de rabie, în localităţile Tomeşti, Mădăraş, Sândominic, Mihăileni şi Racu, autorităţile dispunând măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.