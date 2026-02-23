A fost alertă de grad zero, seara trecută, în Otopeni, după ce un avion abia decolat spre Egipt a fost nevoit să aterizeze de urgență înapoi pe Aeroportul Henri Coandă. Aeronava, care transporta 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului a coborât brusc de la 10.000 la 3.000 de metri, după ce piloții au sesizat o posibilă problemă la sistemul de presurizare. Timp de mai bine de o oră, avionul s-a învârtit în cerc în apropierea capitalei, pentru a consuma cât mai mult combustibil înainte să încerce aterizarea. Zeci de mii de oameni au căutat cursa pe portalurile de urmărire a zborurilor, zeci de medici şi pompieri au aşteptat ca aeronava să se întoarcă în siguranţă la sol.

Avionul a decolat la ora 19:19, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, cu destinația Hurghada. La bord se aflau 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Vreo trei ore ar fi trebuit să dureze zborul. Aeronava decolase de jumătate de oră când un senzor a dat alarma. O defecțiune la sistemul de presurizare i-a determinat pe piloți să coboare rapid avionul de la peste 10.000 de metri la 3.000 de metri.

"Am confirmat pan-pan (urgenţa n.r) de la colegii voștri și am strâns informațiile. Este ok să rămâneţi în aşteptare în partea sud-estică?", a transmis turnul de control către piloţi.

Avionul era deasupra Bulgariei, în zona orașului Varna

Aeronava era deja la altitudinea de croazieră, adică 10-11 mii de metri, când a venit prima avertizare care indica "depresurizarea cabinei". Dar fără pierdere efectivă de presiune. Motiv pentru care, nu a fost nevoie ca cei 186 de pasageri şi membri ai echipajului să folosească măştile de oxigen. Imediat, piloţii au dus avionul, brusc, adică în aproximativ trei minute, la cinci mii de metri. Este altitudinea minimă de zbor prin care se evită incidente cum ar fi - lovirea de munţi. Iar zona unde era Airbus-ul atunci, era o zonă muntoasă. Apoi, într-un picaj mai lent, avionul a fost dus la trei mii. Trei mii de metri înseamnă o înălţime de siguranţă, unde poţi respira fără să ai nevoie de masca de oxigen. Aproape de Capitală, piloţii au început pregătirea aterizării.

Aeronava decolase cu rezervoarele pline, era mult prea grea pentru a putea ateriza în siguranţă, aşa că piloţii au avut nevoie de timp să poată consuma suficient combustibil.

"Au schimbat natura mesajului de MAYDAY în PAN-PAN, un mesaj de urgență, dar nu de pericol iminent. În momentul în care se înregistrează mesajul PAN-PAN, atunci alertele de la sol se reduc ca intensitate", explică Cezar Osiceanu, pilot.

La sol a fost declanșată alarmă de grad zero

Ministrul Sănătății și șefii de la Situații de Urgență au activat imediat celula de criză.

În timp ce avionul Airbus A320 s-a învârtit mai bine de o oră deasupra Capitalei, la sol autorităţile se pregăteau pentru ce e mai rău. S-a activat planul de intervenție. Mai bine de 70 de medici, pompieri și asistenți au fost aduși pe pistă, gata să intervină în cazul în care aterizarea eșua. Şase spitale erau în alertă pentru a prelua pasagerii.

"Un număr crescut de pacienți este greu de gestionat mai ales că vorbim despre spitale de urgență care au un grad de ocupare crescut", spune Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății.

"Vă rog să mă informați cu 10 minute înainte de aterizare pentru a părăsi punctul de aşteptare și a începe aterizarea. O să zburăm în cerc aproximativ o oră", au transmis piloţii spre turnul de control.

În timp ce avionul se învârte într-un cerc strâns, deasupra județului Călărași, peste 40.000 de oameni îi urmăresc traseul în timp real, printr-o aplicație de radar. În doar câteva minute, devine cel mai urmărit zbor din lume.

"S-a alocat o pistă specială pentru aterizare, ca la momentul aterizării să fie liberă", spune Teo Postelnicu.

La ora 21:51, după mai bine de o oră în care a survolat zona în cerc, aeronava aterizează în siguranță. Pasagerii sunt evacuați, iar în avion urcă tehnicienii Aeroportului Otopeni, care încearcă să identifice problema ce a dus la întreruperea zborului către Egipt. Într-o reacție publică, compania aeriană precizează că pasagerii au ajuns în siguranță la destinație.

Zborul a fost reluat în dimineața de 23 februarie, după efectuarea verificărilor și rectificărilor tehnice suplimentare.

