Ion Duvac, psiholog care analizează cazurile de abuz, şi-a hărţuit o pacientă. Poliţia s-a autosesizat

Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, a intrat în vizorul Poliţiei după ce şi-ar fi hărţuit pacientele.

Potrivit pressone.ro, care a intrat în posesia unor înregistrări, Duvac i se adresează uneia dintre paciente cu "ești o bunăciune în draci", care trebuie să învețe să facă sex "de calitate". În discuţia care ar fi durat 2 ore, psihologul Duvac a discutat doar despre viaţa sexuală a pacientei sale concluzionând că acesta este motivul depresiei. Pacienta venise la psiholog să discute despre problemele de ataşament în relaţie cu care se confruntă.

Poliţia, sesizare din oficiu

În urma publicării acestor înregistrări, Poliţia Capitalei s-a sesizat din oficiu şi anunţă că a început o anchetă. "În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un medic psiholog care ar fi manifestat un comportament nepotrivit față de mai multe paciente, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competențelor.

Activitățile specifice sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele. Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism.

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile și siguranța cetățenilor, precum și de a combate orice formă de abuz sau hărțuire, în strictă conformitate cu prevederile legale", se arată în comunicatul Poliţiei.

