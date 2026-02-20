Ancheta în cazul fermei de bizoni din Cluj, transformată în lagăr de exterminare pentru animalele ţinute acolo, scoate la iveală că totul s-a întamplat sub ochii indiferenţi ai autorităţilor. Vă avertizez urmează informaţii cu impact emoţional. Inspectorii trimişi de mai multe instituţii ale statului au descoperit sute de leşuri de bizoni si cerbi din care se hraneau păsările de prada. Cu toate astea nu reuşesc să înlăture focarul de infecţie, dar nici să relocheze animalele care au supravieţuit.

La patru zile de la momentul în care s-a anunțat că sute de animale mor de foame într-o fostă fermă de bizoni din comuna Recea Cristur, situația nu pare schimbată. Reprezentanții mai multor instituții din Cluj, printre care DSV, Poliție şi Apele Române, au bătut la pas cele 400 de hectare îngrădite și au numărat până acum peste 200 de animale moarte.

"Ca şi măsuri imediate am convocat comitetul local pentru combaterea bolilor, împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu am dispus ca animalele decedate să fie în perioada imediat următoare îngropate conform prevederilor legislaţiei naţionale", a declarat Maria Forna - prefectul judeţului Cluj.

Au murit sub ochii autorităților

Articolul continuă după reclamă

Grav este faptul că totul s-a petrecut sub ochii autorităţilor. Ultimul control DSP a fost în ianuarie, când s-a aplicat și ultima amendă. Au urmat săptămâni cu episoade de iarnă severă, în care animalele au murit de foame.

"Din punctul dvs de vedere ati făcut tot ce se putea? Am făcut tot ce se putea, s-a văzut că am luat şi măsuri, dar rezultatul nu a fost care a trebuit pentru că proprietarul nu a luat măsurile impuse de noi", a declarat Ion Bradea - director DSV.

Cei care au reuşit să intre dincolo de gardurile fermei, aflată pe un teren al statului concesionat către un privat, spun ca peisajul era de groază: copacii nu mai aveau scoarţă, pentru că de foame, animalele au ajuns să mănânce tot ce găseau. Leşurile lor au fost găsite pe tot cursul pârâului din care se adăpau. Cu toate astea nu a fost deschisă anchetă pentru cruzime faţă de animale.

"Se fac verificări sub aspectul a doua infracţiuni: respectiv cele prevăzând regimul deşeurilor, respectiv pentru îngroparea deşeurilor pentru orice fel, respectiv abandonarea şi aruncarea deşeurilor. Pentru cruzime momentan nu", a declarat şeful IPJ.

În ultimii 12 ani, administratorul fermei a încasat 10 milioane lei de la APIA pentru animale, dar nimeni nu a verificat dacă acestea mai trăiesc.

O mare problemă o reprezintă acum cele peste 200 de leşuri, care trebuie îngropate. În plus, nu există o soluţie clară nici pentru animalele vii.

"Animalele vii vor fi repartizate în ţarcuri, pe specii, pentru că în acest moment, animalele indiferent de specii sunt localizate la comun, într-un ţarc comun, ceea ce contravine reglementărilor sanitar-veterinare. Medicii veterinari din zona Gherla-Dej să fie implicate în procesul nostru de tratare şi de intervenţie medicală pe animalele care încă sunt vii", a declarat Maria Forna - prefectul judeţului Cluj.

Până acum sunt cercetate doar faptele, nu şi vreo persoană.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰