Un bărbat de 45 de ani acuzat că şi-a înjunghiat soţia în coapsa dreaptă şi în piept, provocându-i un pneumotorax care a necesitat intervenţie de urgenţă, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru violenţă în familie, în modalitatea tentativei de omor.

Un bărbat din Capitală a fost reţinut de poliţişti pentru tentativă de omor după ce şi-a înjunghiat soţia - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Agresiunea s-a produs într-o locuinţă din sectorul 3 al Capitalei, pe fondul unui scandal şi al consumului de alcool.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în data de 23 februarie 2026, procurori din cadrul unităţii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru violenţă în familie în modalitatea tentativei de omor.

În seara de 22 februarie 2026, aflându-se în locuinţa comună din Bucureşti, sector 3, pe fondul unui conflict verbal şi al consumului de alcool, inculpatul şi-a agresat fizic soţia (în vârstă de 53 de ani) înjunghiind-o cu un cuţit la nivelul toracelui şi al coapsei drepte.

Articolul continuă după reclamă

Victima a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent. Leziunea toracică a determinat producerea unui pneumotorax, necesitând intervenţie medicală de specialitate.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în 23 februarie a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰