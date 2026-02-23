Un bărbat din Capitală a fost reţinut de poliţişti pentru tentativă de omor după ce şi-a înjunghiat soţia
Un bărbat de 45 de ani acuzat că şi-a înjunghiat soţia în coapsa dreaptă şi în piept, provocându-i un pneumotorax care a necesitat intervenţie de urgenţă, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru violenţă în familie, în modalitatea tentativei de omor.
Agresiunea s-a produs într-o locuinţă din sectorul 3 al Capitalei, pe fondul unui scandal şi al consumului de alcool.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în data de 23 februarie 2026, procurori din cadrul unităţii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru violenţă în familie în modalitatea tentativei de omor.
În seara de 22 februarie 2026, aflându-se în locuinţa comună din Bucureşti, sector 3, pe fondul unui conflict verbal şi al consumului de alcool, inculpatul şi-a agresat fizic soţia (în vârstă de 53 de ani) înjunghiind-o cu un cuţit la nivelul toracelui şi al coapsei drepte.
Victima a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent. Leziunea toracică a determinat producerea unui pneumotorax, necesitând intervenţie medicală de specialitate.
Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în 23 februarie a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.
