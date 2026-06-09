Noi detalii în cazul medicului ucis în Capitală: Doi complici, arestaţi după ce au vândut bunurile furate

Doi complici ai menajerei acuzate că a ucis și incendiat un medic în Capitală au fost arestați, respectiv plasați în arest la domiciliu, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi ajutat la valorificarea bunurilor furate din locuința victimei. Este vorba despre ceasuri, bijuterii din aur și telefonul mobil al medicului de 72 de ani, obiecte sustrase imediat după crimă și duse ulterior la amanet sau pregătite pentru a fi trimise în străinătate.

Judecătorii au emis mandate de arestare pe numele unui bărbat și a unei femei, acuzați că au ajutat-o pe menajera care a ucis și incendiat un medic în Capitală să vândă mai multe bunuri furate de la victimă, printre care ceasuri și bijuterii, potrivit Agerpres.

La începutul lunii aprilie, o femeie în vârstă de 39 de ani, principalul suspect al crimei, a fost arestată preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat, victimă fiind un medic în vârstă de 72 de ani.

L-a înjunghiat de mai multe ori

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Anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 31 martie, în jurul orei 21:00, aflându-se în locuința medicului, femeia ar fi folosit un cuțit pentru a-l înjunghia în mai multe zone ale corpului, provocându-i multiple plăgi, inclusiv o plagă toracică anterioară care i-a afectat inima. Ulterior, aceasta ar fi sustras telefonul victimei și, folosind substanțe și materiale inflamabile, ar fi incendiat apartamentul înainte de a părăsi locul faptei.

Conform unor surse judiciare, femeia este o fostă prostituată, angajată ca menajeră de către medic. Mai mult, se pare că ea îi oferea medicului și servicii sexuale contra cost. După săvârșirea crimei, femeia a sustras un telefon mobil din apartament și mai multe bunuri de valoare (ceasuri și bijuterii), bunuri pe care le-a înmânat unui bărbat în vederea valorificării.

Ulterior, anchetatorii au aflat că femeia închiriase în trecut de la bărbatul respectiv un imobil, unde a practicat prostituția. La rândul lui, bărbatul a dus ceasurile și bijuteriile la o fostă concubină, pe care a rugat-o să le vândă, după care el a plecat în Italia.

Fosta concubină a reușit să amaneteze o parte din bunuri, moment în care anchetatorii au reușit să refacă traseul obiectelor furate și să-i prindă pe cei doi. Mai mult, procurorii l-au convins pe bărbat să se întoarcă din Italia. A fost reținut și apoi arestat preventiv, în timp ce fosta concubină a fost plasată în arest la domiciliu. Acuzația adusă celor doi este de tăinuire, în legătură cu primirea, păstrarea și valorificarea unor bunuri sustrase din locuința victimei.

''În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârșirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor s-a deplasat la locuința inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuința victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum și ceasuri și bijuterii din aur sustrase în aceeași împrejurare, cunoscând proveniența acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării. Ulterior, inculpatul a părăsit țara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate (...) În perioada 31.03-22.05.2026, în baza înțelegerii avute cu fostul său concubin privind valorificarea bunurilor, inculpata (o femeie în vârstă de 49 de ani) a primit de la acesta ceasuri și bijuterii din aur sustrase din locuința victimei, cunoscând proveniența acestora, pe care le-a valorificat în parte. Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din țară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia'', se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locuințele ambilor inculpați au fost identificate numeroase obiecte provenind din locuința victimei. Astfel, la imobilul femeii au fost găsite 16 ceasuri bărbătești și mai multe contracte de amanet având ca obiect ceasuri și bijuterii, încheiate ulterior datei de 31.03.2026 (data comiterii omorului), o parte dintre bijuteriile sustrase fiind deja amanetate. La locuința inculpatului au fost găsite un ceas și telefonul mobil aparținând victimei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri.