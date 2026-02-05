Noile buletine electronice nu te scapă de amenda STB dacă ești prins fără bilet. Avertismentul PMB

Noile cărți de identitate electronice nu îi feresc pe călătorii fără bilet de amenzi în mijloacele de transport în comun din București. Potrivit Primăriei Capitalei, controalele sunt făcute în echipă cu Poliția Locală, iar sancțiunile se aplică inclusiv prin verificarea CNP-ului în sistem.

"Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice", este avertismentul ferm transmis de Primăria Capitalei.

STB face echipă cu Poliția Locală în timpul controalelor din autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii pot verifica rapid CNP-ul în sistem, iar adresa de domiciliu apare imediat, permițând întocmirea procesului-verbal pe loc. Astfel, nici călătorii fără bilet, dar care dețin noile buletine electronice, nu scapă de sancțiuni.

"Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât.

Au fost și azi împreună, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.

Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal. Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a STB.

Potrivit STB, suprataxa pentru neplata călătoriei este de 80 de lei, achitată pe loc, echivalentul unui abonament lunar. Cei care refuză suprataxa riscă o amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei, aplicată ulterior, în baza unui proces-verbal. Prețul unui bilet este de doar 3 lei pentru o călătorie de 90 de minute.

Conform datelor furnizate de Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni au deja cărți electronice de identitate.

