Ciucu vrea să deschidă "cutia neagră" de la STB: Fără scumpiri până la un plan clar

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va verifica direct situația de la STB, după ce propunerea de audit a fost respinsă în Consiliul General. Edilul spune că a cerut conducerii companiei un plan clar de reducere a cheltuielilor până săptămâna viitoare și avertizează că nu vor exista discuții despre majorarea tarifelor înainte ca acest plan să fie adoptat.

"Probabil că nu aţi mai auzit în ultimii mulţi ani de o eficientizare semnificativă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB). Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să ştim cu toţii ce se întâmplă în “cutia neagră STB”. Practic, cred că trebuie să ştim cu toţii de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Să ştim pe ce se duce această sumă echivalentă cu întregul buget al oraşului Braşov pe un an. Doar PNL, USR şi REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat", spune Ciprian Ciucu. primarul Capitalei, pe Facebook, despre situaţia STB.

Proiectul de audit, respins în Consiliul General

Primarul anunţă că va încerca să afle singur ce se întâmplă în STB.

"Nu am ce face, îmi suflec mânecile şi voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă la STB prin şedinţe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public Bucureşti şi cu direcţiile din PMB. Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei", anunţă primarul Bucureştiului.

Fără majorări de tarife până la un plan clar

Ciprian Ciucu precizează că, "dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele".

"ÎMPREUNĂ trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni! Voi transparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat. Discuţiile despre eliminarea unor gratuităţi generatoare de costuri (cum ar fi TVA şi care s-au acumulat şi au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu îşi au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori şi Consiliul General. Sau...", mai scrie Ciucu în postare.

