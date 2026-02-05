Apusul soarelui sau închiderea instalațiilor de transport pe cablu nu înseamnă și sfârșitul zilei de schi sau snowboarding pe pârtiile din masivul Postăvarul. Odată cu lăsarea serii, apar practicanții schiului de tură, pentru care urcarea pe schiuri se transformă într-o experiență aparte.

Farmecul peisajului de munte, de peste zi, e înlocuit de o senzație aparte, după căderea întunericului.

"E relaxant, e o tură de seară relaxantă şi intră super bine".

"E mişcarea asta în natură şi noi o facem zilnic, sper să mai ţină sezonul", spune .

Articolul continuă după reclamă

Aglomeraţia dispare, urcarea nu presupune niciun cost, iar luminile stațiunii de la baza pârtiei completează experiența.

"Putem să mergem la ora asta, ceea ce e super fain. Nu depindem de instalaţii, e liber", spune o turistă.

Schiul de tură e poate cea mai bună dovadă că în Masivul Postăvaru distracţia nu se opreşte odată cu sfîrşitul programului de la instalaţiile de transport pe cablu. Dimpotrivă, experienţa este cu totul aparte, dfupă căderea întunericului.

Schiurile au pe talpă membrane speciale sintetice, numite și piei de focă. Acestea permit glisarea schiului la deal, dar împiedică alunecarea înapoi, spre pantă. Cei care nu au echipamentul necesar, îl pot închiria chiar din stațiune.

"Legătura diferă în sensul că are aici 2 pinteni, e legătură în puncte, care se prind în faţă. Se întoarce stopperul, şi aşa e pe urcare, dacă ai pantă pui o piedică, iar dacă ai pantă şi mai abruptă îi pui şi a doua piedică. Când ajungi sus şi vrei să cobori cu ele, dai pielea jos şi întorci stopperul. 220 de lei, complet, schiuri, clăpari, piei şi plasa", spune Florin Bucur, tehnician închirieri.

În Masivul Postăvarul, schiul de tură nocturn poate fi practicat pe pârtia Drumul Roșu, doar până la cabana Postăvarul și numai până la ora 22.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰