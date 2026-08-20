Alertă în vestul ţării! Incendiile de vegetaţie din Serbia au adus nori grei de fum peste mai multe localităţi, inclusiv Timişoara. Oamenii au sunat la 112 să afle de unde provine fumul. Multe alte ţări europene se confruntă în continuare cu incendii puternice.

Încă de la primele ore ale dimineţii, o pâclă densă a acoperit mai multe cartiere din Timişoara, iar fumul şi mirosul puternic au intrat în case.

Fumul dens care a învăluit Timişoara şi localităţile de la graniţă a alertat inclusiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În dispecerat, telefoanele au sunat continuu astfel că pe teren au fost trimise mai multe echipaje pentru recunoaştere.

Pompierii au descoperit că fumul a traversat graniţa din Serbia.

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"Din informaţiile disponibile, degajările de fum din judeţul Timiş ar putea proveni, cel mai probabil, de la amplele incendii de vegetaţie uscată din regiunea Dubovac, Serbia. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să evite expunerea prelungită în aer liber în regiunile cu degajări mari de fum.", spune Elena Rădulescu, ISU Timiş.

Şi în Caraş - Severin un nor imens de fum a învăluit câmpurile.

Peste graniţă, în Serbia, lucrurile sunt dramatice pentru că pompierii nu fac faţă focarelor numeroase. Rezervatia naturală Dunele Deliblat, supranumită si Sahara Europei, arde de o lună,. Focul a fost scăpat complet de sub control pe 5 august. Ieri, mai multe sate au primit ordine de evacuare.

"Când am auzit asta, am ştiut că este timpul să salvăm ceva din ce ne-a rămas în casă. Ne e frică ca focul să nu ajungă în casa în care locuim. Pentru mine şi familia mea a fost acea mai dramatică zi.", spune un cetăţean.

Focurile se întind şi în Spania. Un nou focar a izbucnit la 50 de kilometri de Madrid, la câteva săptămâni după cele mai grave incendii din istoria regiunii,. În Salamanca, 700 de oameni din 12 localităţi au fost evacuaţi.

"Focul a ajuns la marginea drumului. Pe ambele părţi.", spune un spaniol.

"Suntem cu siguranţă neliniştiţi.", adaugă un alt spaniol.

Şi Portugalia este din nou în alertă din cauza unor incendii în nordul ţării.

În acest timp, furtuni violente mătură centrul şi sudul Germaniei.

"Dumnezeule!", adaugă un german.

Două tornade au fost filmate în landurile Brandenburg şi Hesse, unde vârtejurile au smuls acoperişurile a 60 de clădiri. O femeie a murit şi alta a ajuns la spital după ce un copac s-a prăbuşit peste ele.

"Cinci blocuri au suferit pagube majore la acoperişuri. Jumătate din acoperişul unei creşe a dispărut.", explică Mathias Gadick, pompier.

Probleme sunt şi în nordul Italiei - ploile torenţiale au provocat inundaţii în regiunea Liguria.