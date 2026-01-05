"Curierul fantomă" - aşa se numeşte noua escrocherie despre care curierii sunt sesizați zilnic. În loc să primească pachetul așteptat, sute de români au rămas fără bani, după un simplu SMS. Ca să ridice cât mai puţine semne de întrebare, hoţii au clonat aproape la indigo site-urile firmelor de transport.

Aștepți un colet? Atunci s-ar putea să fii în vizorul celei mai noi metode de înșelăciune.

"La bază, schema folosită de escroci este una simplă, dar eficientă. Primim un SMS de pe un număr necunoscut, în care ni se cere să alegem o altă adresă pentru livrarea unui produs care se află, aparent, în depozit.", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Pe rețelele sociale sunt sute de postări de la păgubiţi cu mesajele primite.

"Am accesat link-ul respectiv pentru că părea cât se poate de legitim. Pe pagina aia îmi spunea că toate lockerele sunt pline. Mi-a apărut să aleg de pe hartă nu știu ce locker. Și atunci a fost o chestie dubioasă, pentru că nu se putea alege mai nimic.", a explicat o păgubită.

După ce linkul este accesat, se deschide o pagină în care sunt cerute datele cardului și informații personale - numele sau adresa.

"Noi nu cerem taxe pentru programarea livrării, nu cerem date cu caracter personal, nu cerem informații confidențiale prin SMS. În general, mesajele false au greșeli gramaticale sau au exprimări pe care nu le folosim uzual în limbajul nostru cotidian. De obicei au numele companiei scris greșit sau alte cuvinte adăugate în link-ul respectiv.", a declarat Adriana Manu, reprezentant firmă livrări.

Pe lângă vigilență, specialiștii recomandă prevenția. Folosiţi browsere securizate și carduri virtuale pentru plățile online.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

