Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual intră în vigoare. Mediul online, supus unor reguli clare

Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului, intră în vigoare începând de joi. Această amplă actualizare legislativă este adaptată noilor realităţi tehnologice, sociale şi informaţionale, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNA, transmis Agerpres, Noul Cod reflectă extinderea competențelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Codul se aplică în continuare programelor difuzate de posturile TV și radio, serviciilor media audiovizuale la cerere (video-on-demand), dar și serviciilor care își distribuie conținutul audiovizual prin platforme de partajare a materialelor video, dacă acestea se află sub jurisdicția României, prin aceste modificări fiind creat un cadru coerent de reglementare care oferă același nivel de protecție și responsabilitate în mediul digital, precum în televiziune sau radio.

Creatorii de conţinut online devin persoane cu răspundere editorială

Sunt definite clar concepte precum: dezinformare - cu intenție și impact negativ; informare incorectă - neintenționată dar cu efecte dăunătoare; conținut ilegal - instigare la ură, terorism, pornografia infantilă etc.; creator de conținut online - persoană cu răspundere editorială; conținut dăunător - frică, teroare, violență nejustificată.

Totodată, este consolidată protecția minorilor prin interdicții mai stricte privind difuzarea de imagini sau declarații ale minorilor în contexte sensibile; condiții clare pentru participarea minorilor în programe media; obligativitatea restricționării accesului la conținut potențial nociv pentru minori, inclusiv în online.

Furnizorii trebuie să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi prin mai multe mijloace

Este stipulată etichetarea și avertismente clare prin obligația de a semnaliza conținutul sensibil prin mesaje de tip: "Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor"; "Informațiile din acest program nu au bază științifică"; "Acest program este o ficțiune" (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

Toți furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilități (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audiodescriere etc.).

Publicitatea pentru jocuri de noroc este reglementată mai strict: restricții orare, interzicerea adresării către minori, limitări privind promovarea agresivă, iar în cazul suplimentelor alimentare, se interzic afirmațiile înșelătoare sau prezentarea acestora ca alternative la tratamente medicale.

Codul recunoaște și reglementează mesajele de interes public ca formă distinctă de comunicare media, printre exemplele de mesaje de interes public reglementate numărându-se: campanii privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului (ex. prevenirea discursului instigator la ură); revenirea consumului de droguri sau alcool în rândul minorilor; informări privind sănătatea publică sau protecția mediului; alerta răpire minor - sistem național de difuzare în cazuri de dispariție.

Sunt stabilite reguli privind marcarea lor, separarea de conținutul editorial sau comercial, și condițiile de difuzare.

Răspândirea dezinformării, sancţionată

Codul oferă bază legală pentru sancționarea conținuturilor care răspândesc dezinformare, protejând spațiul public informațional fără a limita libertatea de exprimare și stabilește obligații sporite pentru serviciile media audiovizuale la cerere (video-on-demand) de a include și de a le evidenția corespunzător, contribuind astfel la sprijinirea producției locale și a diversității culturale.

Se deschide posibilitatea parteneriatelor între CNA și industrie (platforme, creatori, societate civilă) pentru asigurarea respectării obiectivelor de interes public prin mecanisme moderne de autoreglementare asistată.

"Noul Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri și derapaje. Este un instrument prin care CNA pune ordine acolo unde riscurile informaționale scapă de sub control - fie că vorbim de conținut online, platforme video sau televiziune", mai transmite CNA.

