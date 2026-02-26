Antena Meniu Search
O maşină în care se aflau doi adulţi şi un copil aluat foc în mers, în Caraş-Severin

Un incendiu a izbucnit la un autoturism, la ieşire din Reşiţa spre Caransebeş, în judeţul Caraş- Severin. În maşină se aflau doi adulţi şi un minor care au reuşit să se autoevacueze.

de Larisa Andreescu

la 26.02.2026 , 21:54

”În urmă cu puţin timp, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, la ieşire din Reşiţa spre Caransebeş. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o autospecială de stingere cu apă şi spumă, încadrată cu un echipaj format din 4 militari”, a transmis ISU timiş.

Potrivit sursei citate, în autoturism se aflau doi adulţi şi un minor, care s-au autoevacuat în siguranţă înainte de sosirea forţelor de intervenţie.

Incendiul a fost localizat şi lichidat în scurt timp, fără a se înregistra victime.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu

Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

