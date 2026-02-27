Decizie fără precedent în justiţia italiană. O femeie care și-a rupt glezna în timp ce lucra de acasă a primit despăgubiri, după ce instanța a stabilit că incidentul este accident de muncă. Femeia participa la o ședință pe Zoom și s-a ridicat de la birou pentru a lua niște documente, moment în care a căzut. Accidentul a necesitat operație și peste patru luni de recuperare. Judecătorii au decis că, deși lucra în regim de telemuncă, activitatea era tot una profesională, astfel că are dreptul la despăgubiri.

Italianca a obținut despăgubiri după ce și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Incidentul s-a petrecut în aprilie 2022, când angajata administrativă a Universitatea din Padova s-a ridicat de la birou în timpul programului și a căzut.

1.300 de euro despăgubiri

Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorii au decis că situația se încadrează la accident de muncă, chiar dacă s-a produs în regim de telemuncă. Femeia a primit 1.300 de euro despăgubiri și o indemnizație lunară pentru incapacitate de muncă.

Articolul continuă după reclamă

Decizia este considerată importantă pentru că recunoaște faptul că și activitatea desfășurată de acasă face parte din responsabilitatea profesională, iar angajații beneficiază de protecție similară cu cea de la locul de muncă obișnuit.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰