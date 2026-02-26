O aşa-zisă şedinţă de spiritism transmisă live pe Tik Tok a stârnit un scandal uriaş. Doi tineri au invocat-o pe Iulia Haşdeu chiar în castelul ridicat de tatăl ei, scriitorul Bogdan Petriceicu Haşdeu, la Câmpina.

În miez de noapte cei doi au pornit telefoanele şi au început vânătoarea de fantome. Acum, după ce cazul a devenit public, oficialii locali dau vina una pe alţii pentru accesul tik-tok- erilor în muzeu.

"Suntem prezenţi pe live, că suntem 1300 de persoane. Explică-i cum se aprinde sfera! Pe vremea ei nu era tehnologia asta. Să ştie. Hai că acum a trecut un curent direct de aer rece prin el", anunţă cei doi pe live.

Par scene desprinse din filmele cu vânători de fantome. Cei doi transmit live o așa-zisă "investigație paranormală" din Muzeul Memorial "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Câmpina.

Într-o clădire de patrimoniu, în miezul nopţii şi chiar sub ochii muzeografului, cei doi susţin că încearcă să comunice cu spiritul Iuliei Haşdeu.

"Iulia, dacă eşti aici, te rog! Suntem doar noi doi. Poţi încerca să cânţi pentru mine? Ştiu că îţi place să cânţi la pian. Vreau să te văd şi pe tine cum încerci să faci chestia asta", au transmis cei doi pe live.

"Cei doi tik-tok-eri folosesc telefoanele personale, dar şi aparaturile cu care ar fi detectat paranormalul şi le pun peste pianul Iuliei, o piesă cu o valoare atat de importantă. Merg nestingheriţi, se aşează pe canapele şi chiar mută scaunele din camera de spiritism", explică Cristi Georgescu, reporter Observator.

Lucruri strict interzise în mod normal vizitatorilor muzeului.

Marcat de moartea prematură a fiicei, la numai 18 ani, de tuberculoză, Bogdan Petriceicu Haşdeu a construit la sfârşitul secolului XIX castelul de la Câmpina.

