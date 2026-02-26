Cabană construită ilegal într-o unitate militară. Radu Miruţă: "A umplut Internetul cu anunţuri de închiriere"

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a primit o parte dintre rapoartele realizate în urma unor verificări dispuse anterior şi a cerut sesizarea Parchetului Militar sau a DNA în mai multe situaţii. Este vorba despre mii de achiziţii directe de la aceeaşi firmă, o cabană construită ilegal şi închiriată pe site-uri de turism sau contracte de muncă suspecte pentru medici, chiar şi la Spitalul Militar Central.

"Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul. S-au întors o parte dintre controalele dispuse în săptămânile trecute", a scris, joi seară, pe Facebook, ministrul Apărării, Radu Miruţă, prezentând o listă a constatărilor, potrivit News.ro

Cabană contruită ilegal într-o unitate militară

Prima situaţie s-a înregistrat în judeţul Bihor, unde a fost construită o cabană ilegală, cu 5 camere şi 3 băi, fără autorizaţie într-o unitate militară.

"Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate şi bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unităţii militare a fost construită o cabană turistică în toată regula, fără autorizaţie şi fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunţuri de închiriere în mirifică unitate militară", a precizat ministrul.

Acesta a anunţat că situaţia a fost sesizată Parchetului Militar, iar în plus s-a dispus rezilierea contractului de închiriere şi dispunerea eliberării terenului.

5 posturi înfiinţate "din pix" la Spitalul Militar Central Bucureşti

O altă situaţie s-a înregistrat la Spitalul Militar Central Bucureşti, unde au fost înfiinţate ilegal, "din pix", 5 posturi de medic care nu existau în organigramă.

"Pentru aceste posturi au fost angajaţi medici care lucrau deja în acelaşi spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Situaţia descoperită este una nouă, suplimentară cazului deja cunoscut de la finalul anului trecut şi nu s-a produs sub actuala conducere interimară", a transmis ministrul.

Acesta a explicat că a fost sesizat DNA şi s-a dispus declanşarea cercetării disciplinare interne.

O situaţie similară s-a descopeirt la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială.

"Medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore", a transmis Miruţă, sesizând şi în acest caz Parchetul Militar.

Lucrare recepţionată fără îndeplinirea clauzelor contractuale

La Cazarma 957 Cincu s-a descoperit recepţionarea unei lucrări în valoare de aproximativ 1 milion lei fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale. S-a dispus cercetare administrativă şi măsuri pentru recuperarea prejudiciului.

O altă problemă depistată a vizat o licitaţie pentru corturi de adăpost pentru Armata Română.

"Procedură analizată deja de DNA pentru introducerea unor condiţii restrictive nejustificate. Corturile livrate şi acceptate au prezentat deficienţe majore. Valoarea totală a contractelor-cadru este de 44 milioane lei. Firma în cauză apare în numeroase achiziţii ale MApN", a mai transmis Miruţă, cazul fiind în atenţia DNA.

1.083 de achiziţii directe de la aceeaşi firmă

O ultimă problemă semnalată de ministrul Apărării vizează Brigada 122 Logistică Muntenia, unde, în interval de 2 ani, au fost realizate 1.083 de achiziţii directe de la aceeaşi firmă.

"Au fost identificate situaţii în care, deşi criteriul de atribuire era 'preţul cel mai mic', achiziţia s-a făcut de la aceeaşi firmă, la preţul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanţi”, a explicat ministrul, precizând că a fost sesizat Parchetul Militar şi s-a declanşat cercetare administrativă.

"Da, Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în faţă şi a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranţa faţă de abateri, improvizaţii şi înţelegeri de culise a luat însă sfârşit. Într-un minister care gestionează bugete consistente şi responsabilităţi esenţiale pentru siguranţa naţională, regulile nu sunt opţionale", a mai declarat Radu Miruţă.

