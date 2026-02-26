DIICOT a reţinut 4 persoane de la care luau droguri dealerii minorilor care l-au ucis pe Mario Berinde

Patru persoane au fost reţinute, joi seară, în urma audierilor de la sediul DIICOT Timişoara, în dosarul în care au fost vizate persoane care furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat minorii implicaţi în crima de la Cenei, unde un băiat de 15 ani, Mario Berinde, a fost ucis de alţi trei colegi. Trupul lui Mario a fost apoi îngropat în grădina unuia dintre ucigaşi, un băiat de 13 ani care nu răspunde penal pentru faptele sale.

"Patru persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, fiind introduse în arestul Poliţiei", a transmis IPJ Timiş, joi seară, potrivit News.ro.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi, percheziţii în localitatea Uivar din judeţul Timiş, fiind vizate persoane suspectate că le furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat adolescenţii care au ucis un băiat de 15 ani, la Cenei.

Cinci suspecţi au fost duşi la audieri. În locuinţa unuia dintre ei au fost găsite cantităţi de canabis şi "cristal".

Audierile s-au desfăşurat la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Şi în 24 ianuarie, procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde.

Percheziţiile au avut loc după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă. Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezenţă a marijuanei. Procurorii DIICOT au anunţat atunci că au deschis un dosar penal şi fac cercetări, fiind vizaţi un tânăr de 17 ani şi unul de 24 de ani.

În urma celor trei percheziţii făcute în localitatea Cenei, în locuinţa tânărului de 24 de ani au fost descoperite şi ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea celor doi tineri, de 17 şi 24 de ani.

În 21 ianuarie 2026, poliţiştii au dezgropat cadavrul lui Mario Berinde, un băiat de 15 ani din localitatea Cenei, judeţul Timiş. Trupul era îngropat în grădina unui prieten de 13 ani. Ulterior, poliţiştii au flat că băiatul de 13 ani şi alţi doi prieteni de 15 ani l-au ucis pe Mario cu mai multe lovituri de cuţit, apoi i-au îngropat trupul în grădină.

Cei doi băieţi de 15 ani sunt în arest preventiv, iar cel de 13 ani este internat într-un centru specializat. El nu răspunde penal pentru faptele sale.

