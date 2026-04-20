Incident deosebit de grav la Teatrul Naţional din Iaşi. În timpul reprezentaţiei piesei "D'ale Carnavalului": o bucată de tavan fals a căzut peste un actor... scena nu era parte din spectacol, cel puţin nu în această formă. Scenariul prevedea într-adevăr ca bucata de placaj să se prăbuşească, dar fără ca actorii să fie puşi în pericol. Se pare că de vină ar fi un membru al echipei tehnice care consumase alcool şi nu a mai gestionat corect situaţia. Din fericire, actorul este în afara oricărui pericol.

Căderea tavanului era parte din spectacol, dar ar fi trebuit să fie un moment perfect sincronizat: un semnal, o un buton apăsat, un efect controlat. Numai că, de data aceasta, planul nu a funcționat din cauza unui angajat "magnetizat" - asemenea personajului din celebra piesă, D'ale Carnavalului.

"Din nefericire, un membru al echipei tehnice, care trebuia să dea comanda la manevră pentru spectacolul de sâmbătă seară, era sub influenţa alcoolului", spune Cosmin Maxim, actor.

"Cel puțin cel care greșit, i s-a luat alcoolemia. Se pare că da, nu sunt eu pus să comentez ce a băut, habar n-am, dar se face analiza și în raport și de asta vor fi repercusiunile rapide", spune Cristian Hadji Culea, regizor.

Articolul continuă după reclamă

În loc de comedie, actorul Călin Chirilă - Iancu Pampon în piesă - a trăit momente la limita tragediei. Bucata de tavan fals, de 40 de kilograme, a căzut chiar peste el... aşa că a ajuns de la carnaval, la spital, din fericire fără răni grave. Actorul a fost preluat de echipajul de la ambulanță direct de pe scenă, sub aplauzele publicului. Apoi spectacolul a fost suspendat. La fel și cel din a doua zi în care ar fi trebuit să se joace. Un afiș pus la intrarea în teatru spune că actorul s-ar fi îmbolnăvit.

Nu este pentru prima dată când un astfel de incident are loc. În ianuarie, actorii Cosmin Maxim și Andreea Boboc, Nae și Didina Mazu pe numele de scenă, s-au trezit şi ei cu tavanul peste ei.

"A căzut cu câteva minute mai devreme și din păcate m-a lovit peste cap și peste brațul stâng și am avut o contuzie destul de serioasă la brațul stâng", spune Andreea Boboc, actriță.

"Ne-am speriat, evident că te sperie. E o bucată de placaj, destul de grea", spune Cosmin Maxim, actor.

Bănuieli legate de consumul de alcool ale membrului echipei tehnice au existat încă de atunci, iar conducerea teatrului a luat un alcooltest.

"Am constatat cu ocazia asta că trebuie să facem niște schimbări în așa fel încât cu erori umane asemenea incidente să nu ducă la accidente grave, deci să nu se întâmple", spune Cristian Hadji Culea, regizor.

În ciuda incidentelor din ultimele luni, "D-ale Carnavalului" continuă să fie un adevărat succes la public, iar biletele sunt sold out imediat cum sunt puse în vânzare.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰