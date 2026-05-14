Michael Stone, actor şi fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a decedat după o "suferinţă îndelungată", conform anunţului făcut de actriţă pe contul său de Instagram. Acesta avea 74 de ani.

Actorul Michael Stone, fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a murit. Avea 74 de ani - Profimedia

"Mike Stone, fratele meu mai mare, a decedat în urma unei suferinţe îndelungate. Odihnească-se în pace", se menţionează în postare actriţei americane de pe Instagram. Mesajul este semnat de Sharon Stone şi de copiii ei, Roan, Laird şi Quinn.

Michael Stone a jucat alături de sora sa în filmul "The Quick and the Dead", în 1995.

El şi-a făcut debutul pe marele ecran cu cinci ani înainte, în filmul "End of the Night".

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul carierei sale, Michael Stone a jucat în principal în seriale de televiziune, precum "CSI: Miami" şi "The Bold and the Beautiful", pe lângă filmele "Eraser" şi "Malevolence".

Ultimul film în care a jucat a fost "Destinos Opostos", lansat în 2022, potrivit revistei People.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰