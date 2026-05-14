Actorul Michael Stone, fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a murit. Avea 74 de ani

Michael Stone, actor şi fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a decedat după o "suferinţă îndelungată", conform anunţului făcut de actriţă pe contul său de Instagram. Acesta avea 74 de ani.

de Nicu Tatu

la 14.05.2026 , 15:11
Actorul Michael Stone, fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a murit. Avea 74 de ani Actorul Michael Stone, fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a murit. Avea 74 de ani - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Mike Stone, fratele meu mai mare, a decedat în urma unei suferinţe îndelungate. Odihnească-se în pace", se menţionează în postare actriţei americane de pe Instagram. Mesajul este semnat de Sharon Stone şi de copiii ei, Roan, Laird şi Quinn.

Michael Stone a jucat alături de sora sa în filmul "The Quick and the Dead", în 1995.

El şi-a făcut debutul pe marele ecran cu cinci ani înainte, în filmul "End of the Night".

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul carierei sale, Michael Stone a jucat în principal în seriale de televiziune, precum "CSI: Miami" şi "The Bold and the Beautiful", pe lângă filmele "Eraser" şi "Malevolence".

Ultimul film în care a jucat a fost "Destinos Opostos", lansat în 2022, potrivit revistei People.

Nicu Tatu Like
michael stone sharon stone actor
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară”
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri externe » Actorul Michael Stone, fratele mai mare al actriţei americane Sharon Stone, a murit. Avea 74 de ani
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.