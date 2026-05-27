Pierre Deny, actorul din "Emily din Paris", a murit la 69 de ani. S-a luptat cu o boală necruţătoare

Actorul francez Pierre Deny, cunoscut pentru rolul său din serialul Netflix "Emily in Paris", a murit la 69 de ani. Familia a anunţat că artistul suferea de scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală gravă a sistemului nervos.

Pierre Deny l-a interpretat pe Louis de Leon în serialul "Emily in Paris" - Profimedia

Pierre Deny a murit luni, în urma complicaţiilor provocate de scleroza laterală amiotrofică, cunoscută ca ALS. Vestea a fost confirmată de fiicele actorului, potrivit Daily Mail.

"Cu profundă emoţie anunţăm moartea lui Pierre Deny, survenită luni, în urma unei forme severe şi fulgerătoare de ALS", au transmis acestea.

Rolul din "Emily in Paris" l-a făcut cunoscut internaţional

Pierre Deny a apărut în sezoanele trei şi patru ale serialului "Emily in Paris", produs de Netflix. Actorul l-a interpretat pe Louis de Leon, directorul companiei de modă JVMA şi tatăl lui Nicholas de Leon, personaj jucat de Paul Forman.

În serial, Nicholas are o relaţie cu Mindy Chen, cea mai bună prietenă a lui Emily, interpretată de Ashley Park.

Omagii emoţionante după moartea actorului

Cântăreaţa şi actriţa Sylvie Vartan a transmis un mesaj emoţionant pe Instagram.

"Am aflat cu mare tristeţe de moartea lui Pierre Deny. Am împărţit cu el multe momente frumoase pe scenă, în piesa lui Isabelle Mergault. Era un actor generos, un om sensibil şi amuzant. În aceste momente dureroase, gândurile mele sunt alături de familia şi apropiaţii lui", a scris Sylvie Vartan.

Pierre Deny era cunoscut şi pentru rolurile sale din televiziunea franceză. A apărut în peste 500 de episoade ale serialului "Demain nous appartient".

Colega sa de platou, Luce Mouchel, a scris la rândul ei un mesaj de adio.

"Pierre, şapte ani de filmări împreună, drumuri cu trenul, prânzuri la cantină. Ne-am făcut confidenţe, ne-am invitat uneori unul pe altul, te-am felicitat pentru talentul tău ascuns la gătit, ne-am cunoscut fiicele, ne-am aplaudat la teatru şi ne spuneam, de obicei, "Doctore". Şi sigur uit multe.

A fost aproape un deceniu de viaţă împărţită, care nu ar fi trebuit să se încheie atât de repede şi atât de brutal. Mă gândesc la fiicele tale şi la curajul lor extraordinar. Mă gândesc la tine, la ultima noastră întâlnire şi la ochii tăi sclipitori. Odihneşte-te în pace, doctore Dumaze", a transmis actriţa.

Ce este boala ALS

Scleroza laterală amiotrofică (ALS) este o boală neurodegenerativă care afectează celulele nervoase din creier şi măduva spinării. În timp, duce la pierderea controlului asupra muşchilor şi poate provoca paralizie

Boala nu are tratament curativ şi este fatală, însă evoluează diferit de la un pacient la altul.

Amintim şi cazul actorului Eric Dane, cunoscut din serialele "Grey’s Anatomy" şi "Euphoria", care a murit în februarie 2026, la vârsta de 53 de ani, după ce fusese diagnosticat cu ALS anul trecut.

