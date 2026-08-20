Caz cutremurător într-o localitate de lângă Timişoara. O fetiţă de 13 ani şi-a înjunghiat tatăl ca să-şi salveze mama de la moarte. Individul, care avea ordin de restricţie, o atacase deja pe femeie cu un cuţit, moment la care a asistat şi fiica celor doi. Atunci a intervenit. În urma violenţelor, femeia a fost preluată cu elicopterul şi dusă la spital.

Femeia este în investigație acum, la Spitalul Județean din Timișoara. Este în stare gravă, dar stabilă, spun medicii care o îngrijesc, și a ajuns acolo cu elicopterul SMURD.

Rănit a fost și individul despre care vorbim, soțul ei, care a ajuns cu o ambulanță sub escortă la aceeași unitate sanitară. Fetița de 13 ani, fiica lor, este în continuare în casa unde locuiau.

Două ore a fost doar în prezența polițiștilor. A stat, deși rudele erau la această bandă de protecție pe care o vedeți în spatele meu. Însă nimeni nu a lăsat să se apropie de ea vreun membru al familiei.

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Acest lucru a încins puțin spiritele aici. Acum însă, în urmă cu puțin timp, bunica sa a fost lăsată să se apropie de fată și sunt în casă. Acolo unde, de altfel, fata este și audiată de către polițiști, în prezența unui reprezentant al DGASPC, și, în funcție de rezultatul acestei audieri și, bineînțeles, de starea ei psihologică, se va stabili dacă este preluată de stat sau rămâne în continuare în grija familiei extinse.

Asta până când mama ei își va reveni. Cei doi soți au fost împreună 20 de ani, până când, la finalul lunii iulie, după o multitudine de episoade agresive și bătăi, femeia a decis să ia atitudine și să ceară sprijinul poliției, mai ales după ultimul episod.

Atunci, în iulie 2026, în urmă cu o lună, bărbatul a primit un ordin de protecție provizoriu, prelungit ulterior de către instanță pe o perioadă de un an, adică până în iulie 2027.

Nu avea însă brățară de monitorizare, astfel că nimeni nu știa unde se află și pe unde circulă și nimeni nu l-a văzut când s-a apropiat astăzi, în jurul prânzului, de casa unde locuiau soția și fiica sa.

A intrat în curte, s-a certat cu femeia, iar, într-un exces de furie, a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe aceasta. Pentru că a văzut ce s-a întâmplat, ca să își apere mama, fata a luat, la rândul ei, un cuțit și și-a înjunghiat tatăl.

Femeia, cu ultimele puteri, a reușit să iasă în stradă și să țipe după ajutor, iar în momentul în care au văzut ce s-a întâmplat, vecinii au fost cei care au sunat la 112.

Rămâne de văzut cum se va încheia acest caz și care va fi încadrarea, pentru că, în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale, se vor face cercetări în dosar penal deschis pentru loviri și alte violențe sau violență în familie, respectiv tentativă.