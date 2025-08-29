O fată de 14 ani din Vrancea a sunat la 112 şi a spus că a fost răpită. Ce a urmat după i-a şocat pe polițiști

O adolescentă de 14 ani din Vrancea a fost amendată cu 1.000 de lei după ce a sunat fals la 112 şi a anunţat că a fost răpită. Poliţiştii au descoperit că fata a urmat un "trend" de pe reţelele sociale.

Potrivit IPJ Vrancea, în urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operaţional şi Secţiei de Poliţie Rurală Odobeşti, s-a stabilit că nu a existat nicio situaţie reală de pericol. Minora a recunoscut că a recurs la apelul fals pentru a urma un aşa-zis "trend" de pe reţelele de socializare.

Pentru fapta sa, adolescenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Totodată, şi reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeaşi localitate, a fost amendată cu 500 de lei.

Poliţiştii atrag atenţia că apelurile false la 112 pot avea consecinţe grave, întrucât mobilizează inutil resurse care ar putea salva vieţi. Legislaţia în vigoare prevede sancţiuni între 2.000 şi 4.000 de lei sau muncă în folosul comunităţii pentru alertarea falsă a agenţiilor de intervenţie.

Autorităţile fac apel la utilizarea responsabilă a numărului unic de urgenţă şi îi îndeamnă pe părinţi să le explice copiilor importanţa acestui serviciu vital.

