O femeie de 42 de ani, găsită spânzurată în exteriorul locuinței, de la etajul doi al unui bloc din București

Descoperire şocantă în Sectorul 3 al Capitalei. O femeie de 42 de ani a fost găsită spânzurată în exteriorul locuinței sale. Un martor a sunat disperat la 112 pentru a anunţa tragedia.

O descoperire șocantă a avut loc în această dimineață, 29 aprilie 2026, în Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii Secției 10 au fost alertați prin apel la 112, în jurul orei 07:50, cu privire la prezența unei persoane care părea spânzurată, în exteriorul unui imobil.

Ajunși de urgență la fața locului, oamenii legii au confirmat sesizarea. Victima este o femeie în vârstă de aproximativ 42 de ani, găsită spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat, amplasată la etajul al doilea al locuinței.

Din primele verificări, reiese că femeia se afla singură în apartament, iar ușa de acces era încuiată și asigurată. Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea autopsiei.

Surse apropiate spun că femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă, după ce și-ar fi pierdut locul de muncă anul trecut, și ar fi suferit de depresie. Aceasta nu ar fi avut copii sau soț.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Autoritățile atrag atenția asupra impactului pe care astfel de cazuri îl pot avea asupra persoanelor vulnerabile și recomandă ca aceste subiecte să fie tratate cu responsabilitate. Persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sunt încurajate să ceară ajutor specializat sau sprijinul celor apropiați.

