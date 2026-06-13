Sub cerul liber, pentru ultima oară! Cinema Marconi va avea de luna viitoare acoperiş după mai bine de 25 de ani de paragină. A avut loc şi ultimul tur ghidat înainte de începerea oficială a lucrărilor de restaurare. Vestea este o mare bucurie pentru cineaşti. În urmă cu două săptămâni, regizorul Cristian Mungiu, dublu laureat la Cannes, a redeschis o rană veche a cinematografiei româneşti: România aproape că nu are unde să-şi lanseze peliculele!

Pe Calea Griviței, la numărul 137, Cinema Marconi nu este doar o clădire. Este o amintire care abia mai ține pasul cu timpul. S-a născut în anii '30, într-un București care încă își căuta modernitatea, purtând numele unui inventator italian Guglielmo Marconi. În serile interbelice, frumosul cinema era popas pentru trecătorii care se opreau să vadă un film în drumul lor spre gară.

Clădirea monument care va renaşte

"Atunci când a fost inaugurat acest cinematograf, exista doar filmul mut. La câteva luni după, a apărut şi filmul sonor. Sub scena ecranului vedem că se afla pianul, pentru că filmul mut rula cu un pianist care cânta", a explicat Edmond Niculuşcă, fondatorul ARCEN.

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Apoi au venit schimbările - numele i-a fost rescris, identitatea i-a fost reinterpretată, dar pereții au continuat să păstreze, în tăcere, ecoul aplauzelor de altădată. Anii au curs, iar ruina de pe Griviţei a devenit încet şi sigur un focar. Acum, clădirea se sprijină în schele şi este atât de degradată încât unele elemente nu mai pot fi refăcute. Constructorul a scos de aici 30 de basculante de gunoi și 200 de metri cubi de moloz, suficient cât să umple un apartament cu trei camere.

"Vrem să-l salvăm, e un cinematograf unde am pus în siguranţă această clădire, urmează să punem şi acoperişul provizoriu. Dacă acest cinematograf se va prăbuşi, se va prăbuşi pentru totdeauna şi e un loc pierdut pentru Bucureşti", spune Edmond Niculuşcă, fondatorul ARCEN.

Astăzi, se scrie o nouă filă din istoria Cinematografului Marconi. Poate mai strălucitoare ca niciodată! Vor lucra la restaurarea clădirii specialişti care au pus temeliile în proiecte importante din lume ca Notre Dame din Paris sau Palatul Versailles.

Lucrările sunt estimate la 10 milioane de euro

"S-au dus şi probe la laborator pentru a afla din ce era făcută culoarea, cu ce s-a vopsit, sunt mai multe culori, era şi albastru în sala de proiecţie, în sala de cinema era roşu. Aici avem un studiu şi mai amplu cu mai multe straturi şi perioade, iată", a declarat Edmond Niculuşcă, fondatorul ARCEN.

Când cortina se va ridica la Marconi, aici vom găsi 2 săli de cinema, un spaţiu expoziţional, un restaurant şi o cafenea. Toate ar trebui să fie gata până în 2030. Vizitatorii care au vrut să vadă cinematograful pentru ultima dată astfel abia aşteaptă să se reîntoarcă în 2030. "Am trecut de multe ori prin zonă şi mereu m-am întrebat ce se va întâmpla aici! Merg mult pe jos şi văd multe clădiri abandonate", spun localnicii.

Lucrările sunt estimate la 10 milioane de euro, bani veniţi din donaţii, dar şi din fonduri europene.